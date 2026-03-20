Municipales 2026 : à Nantes, la permanence de campagne du candidat LR Foulques Chombart de Lauwe vandalisée, des militants menacés

La permanence de campagne du candidat LR Foulques Chombart de Lauwe pour les municipales, située rue Contrescarpe à Nantes (Loire-Atlantique), a été vandalisée par des individus cagoulés ce jeudi soir. Des militants présents dans les locaux ont même été menacés par les agresseurs.

Une fin de campagne musclée en Loire-Atlantique. Le candidat LR aux municipales à Nantes, Foulques Chombart de Lauwe, ainsi que l’ancienne ministre Sarah El Haïry (Modem), ont dénoncé vendredi dans un communiqué une attaque ciblant la permanence de campagne des Républicains et des militants affiliés ce jeudi soir.

«Hier soir, 19 mars, à 23 heures, deux militants de notre équipe ont constaté la présence d’individus cagoulés aux abords du QG de campagne de Foulques Chombart de Lauwe. Partant à leur arrivée, nos militants ont constaté que la porte du QG de la campagne avait été vandalisée, rendant impossible l’accès au local. La serrure ayant été forcée à l’aide d’un tournevis et obstruée par de la colle», a détaillé le communiqué.

Les assaillants ont profité d’un départ d’une patrouille de police à proximité des lieux pour revenir dès minuit. «Ces derniers ont alors menacé verbalement et physiquement les quatre militants présents, dont notre colistière et son mari (…) Notre colistière a décidé de porter plainte», a détaillé le communiqué.

Pour rappel, Foulques Chombart de Lauwe a récolté 33,77% des voix au premier tour des municipales ce dimanche. Talonnée par ce dernier avec 35,24%, la maire PS sortante, Johanna Rolland, a conclu lundi une alliance avec La France Insoumise en vue du second tour.