Triple homicide à Angers : la réclusion à perpétuité requise à l'encontre de l'accusé soudanais

Ce vendredi 20 mars, l'avocate générale a requis, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre d'un ex-réfugié politique soudanais. Ce dernier est accusé d'avoir tué à l'arme blanche trois jeunes hommes en juillet 2022 à Angers. Le verdict est attendu ce vendredi après-midi ou dans la soirée.

La peine la plus lourde. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, ce vendredi, à l'encontre d'un ex-réfugié politique soudanais. Il est accusé d'avoir tué à l'arme blanche trois jeunes hommes en juillet 2022 à Angers.

«Ces faits hors norme ne méritent qu’une seule réponse, altération ou non, la perpétuité», a déclaré l'avocate générale lors de son réquisitoire, selon l'AFP. «Il n'a pas hésité un seul instant : il a littéralement exécuté ces trois jeunes gens et tenté d’en tuer trois autres. C'est une vengeance, c'est prémédité. Lui seul est à l'origine de tout ce déchaînement de violence», a-t-elle ajouté.

Le verdict doit être prononcé ce vendredi après-midi ou dans la soirée.

«Je déplore cette absence d'interpellation»

Les faits remontent à la nuit du 15 au 16 juillet 2022, sur une place animée d'Angers. Al Khawad Al Zine Sulaymane, fortement alcoolisé, a importuné des passants et commencé à agresser sexuellement des jeunes filles, leur touchant les fesses.

Plusieurs garçons ont pris la défense des filles et une bagarre a éclaté, suscitant l'intervention de pompiers et policiers, sans arrestation. «Je déplore cette absence d'interpellation : on n’a pas besoin d’une plainte pour interpeller un individu», a cinglé l'avocate générale dans sa plaidoirie.

Après le départ des secours, l'homme a quitté les lieux en voiture et, environ une heure plus tard, il est revenu avec un couteau de 20 cm dissimulé.

Dans un bref laps de temps, il a tué trois jeunes hommes âgés de 16, 18 et 20 ans dont certains avaient été mêlés plus tôt à l'altercation.

«Il n’y a que des zones vitales qui ont été touchées. Ces victimes se sont vidées de leur sang en quelques instants», a relevé l'avocate générale en regardant l'accusé, cheveux courts et survêtement, qui s'est fait traduire la plaidoirie en arabe.

Deux mentions au casier judiciaire

Un premier procès a eu lieu en octobre 2025 mais, événement rarissime, il avait été renvoyé : le président avait envoyé aux parties un document faisant mention par erreur d'une condamnation à perpétuité de l'accusé, à la veille du verdict.

Al Khawad Al Zine Sulaymane, 36 ans, qui a deux mentions à son casier judiciaire pour conduite et violence en état d'ivresse, dit avoir traversé la Libye et l'Italie et avoir échappé à plusieurs attaques terroristes pour arriver en France en 2016, avant d'obtenir le statut de réfugié en 2018, qui lui a été retiré.