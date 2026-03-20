Violences sexuelles dans le périscolaire à Paris : trois hommes, dont deux animateurs, interpellés

Ce vendredi 20 mars, trois hommes, dont deux animateurs périscolaires, ont été interpellés pour des agressions sexuelles sur douze enfants âgés de 3 à 9 ans dans plusieurs écoles parisiennes.

Une affaire tragique. Trois hommes, dont deux animateurs périscolaires, ont été interpellés pour des faits d’agressions sexuelles commis sur douze enfants âgés de 3 à 9 ans dans plusieurs écoles parisiennes.

Selon une source proche de l’enquête, les faits concernent trois écoles situées dans différents arrondissements de la capitale. Dans une école du XVe arrondissement, neuf enfants âgés de 6 à 9 ans auraient été victimes d’agressions commises par un animateur. Dans une école maternelle du XXe arrondissement, deux enfants de 3 et 4 ans auraient été agressés par le mari d’une institutrice. Enfin, dans une école du Xe arrondissement, une fillette de 5 ans aurait été agressée par un autre animateur.

Dans ce même établissement du Xe arrondissement, un professeur a également été placé en garde à vue pour des faits similaires concernant six enfants âgés de 3 à 4 ans. Toutefois, il n’a pas été déféré à ce stade de la procédure.

Une enquête confiée à la brigade des mineurs

Les trois affaires ont été confiées à la section intrafamiliale de la Brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire de Paris. Cette unité spécialisée est chargée de traiter les infractions graves impliquant des enfants, notamment les violences sexuelles. Les suspects ont été présentés à la justice, et les investigations se poursuivent afin de rétablir précisément les faits.

Ces révélations interviennent alors que le secteur périscolaire parisien est déjà secoué depuis plusieurs mois par des signalements de violences sexuelles. L’affaire prend également une dimension politique, en pleine période de débat autour des élections municipales.

La droite accuse la majorité municipale d’inaction face à ces dérives, tandis que la Ville de Paris affirme avoir renforcé ses dispositifs. Depuis l’annonce d’un plan de lutte contre les violences sexuelles à la mi-novembre, les autorités assurent que les agents mis en cause font désormais l’objet de suspensions immédiates.