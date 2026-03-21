Evadé de Villepinte : ce que l'on sait d'Ilyas Kherbouch, dit «Ganito», attendu ce samedi devant la justice

Après s'être évadé le 7 mars dernier de la prison de Villepinte, Ilyas Kherbouch, 21 ans, a été arrêté ce vendredi soir à Canet en Roussillon. Attendu devant la justice ce samedi, ce Franco-Marocain surnommé «Ganito» est bien connu des service de police.

Un habitué des prisons. Aujourd'hui âgé de 21 ans, Ilyas Kherbouch n'est pas un novice dans le monde de la délinquance. Surnommé «Ganito», l'homme a été arrêté, en compagnie d'une femme, ce vendredi soir à Canet en Roussillon après une cavale de 13 jours à la suite de son évasion de la prison de Villepinte le 7 mars dernier. Il avait réussi à s'échapper grâce à la complicité de trois hommes qui se sont fait passer pour de faux policiers, prétendant avoir obtenu la «remise du détenu aux fins d'extraction pour une prétendue garde à vue», a rapporté la Procureure de la République dans un communiqué. Il devait sortir de prison en 2035.

Connu des services de police depuis l'âge de 14 ans, Ilyas Kherbouch, Franco-Marocain, fera à nouveau face à la justice ce samedi. Il comparaîtra devant un juge des libertés et de la détention à Perpignan, avant son transfert vers la région parisienne. Il fera donc son retour en cellule, une deuxième maison pour ce malfrat au pedigree judiciaire bien garni.

Les proches de l'homme le décrivent comme un jeune homme d'une «grande impulsivité» et «d'un sacré ego, qui a grandi derrière les barreaux», rapporte l'AFP. Ilyas Kherbouch a été «un mois et demi» en liberté depuis l'âge de 14 ans.

de nombreuses condamnations

Des allers-retours en prison dus à de nombreuses affaires judiciaires le concernant dont de multiples faits de vols aggravés. Il était emprisonné à Villepinte pour purger quatre peines et placé en détention provisoire comme suspect dans deux autres affaires. Certaines affaires ont connu un important retentissement médiatique, causé par la célébrité des personnes visées.

Il a été condamné en 2023 à 15 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et rébellion en récidive puis en 2024 à 12 mois d'emprisonnement pour recel de vol aggravé en récidive. La même année, il est à nouveau condamné, cette fois-ci à sept ans de réclusion criminelle notamment pour vol à main armée en bande organisée, enlèvement et séquestration pour des faits qui lui sont reprochés alors qu'il était mineur. La victime séquestrée était le chef italien du George V à Paris, Simone Zanoni.

Il a été mis en examen en novembre 2025, soupçonné d'avoir commandité le cambriolage violent au domicile du gardien du PSG Gianluigi Donnarumma. Il est aussi accusé d'avoir menacé une petite main mise en cause dans ce dossier, qui s'est suicidée en prison, d'après deux autres sources proches du dossier.

Début 2026, il a aussi été condamné deux fois : le 9 janvier, à quatre ans et six mois d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en récidive, et le 6 mars, à 42 mois d'emprisonnement pour vols avec violence en bande organisée en récidive.