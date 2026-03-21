Viol et meurtre de Justine Vayrac en Corrèze en 2022 : Lucas Larivée condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Jugé depuis le 16 mars dernier devant la cour d’assises de Corrèze à Tulle, Lucas Larivée, 24 ans, a été condamné à la peine de 30 ans de réclusion criminelle pour le viol et le meurtre de Justine Vayrac en 2022.

La cour a rendu son verdict. Accusé d’avoir violé, étranglé et tué le 23 octobre 2022 Justine Vayrac, 20 ans, au retour d’une soirée en discothèque à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Lucas Larivée, 24 ans, a été condamné ce samedi 21 mars par la cour d’assises à Tulle à la peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans.

L'accusé a en effet été déclaré coupable du viol et du meurtre de Justine. Il dispose désormais de 10 jours pour faire appel du verdict.

Pour parvenir à délibérer, les jurés étaient invités à répondre à cinq questions : «L'accusé est-il coupable d'avoir commis un acte de pénétration par surprise, violence, menace ou contrainte, (autrement dit un viol) ?», «Est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort ?», «Le meurtre spécifié a-t-il été précédé et accompagné d'un viol ?», «Est-il coupable d'avoir volontairement commis des violences ?» et «Les violences ont-elles entrainé la mort sans intention de la donner ?».

Un peu plus tôt dans la journée, l’avocate générale Émilie Abrantes avait demandé la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans à l’encontre de l’ouvrier agricole de 24 ans.

Car en effet, pour le parquet, pour parvenir à ses fins, Lucas Larivée, déjà condamné pour une affaire d’incendie volontaire, avait «mis en place» dès la nuit des faits, «une mécanique machiavélique et glaçante. Il avait réfléchi à chaque détail», avec «cynisme», aussitôt après la mort de Justine, en rassurant ses amis par téléphone, enterrant le corps, puis accusant un personnage inventé.

Selon les éléments du dossier, Justine Vayrac aurait commencé à se sentir mal vers 3h durant la nuit du 22 au 23 octobre 2022. Elle est alors sortie de la boîte de nuit pour prendre l'air avec un ami. C'est à ce moment qu'elle a fait la rencontre, sans le savoir, de son bourreau. Ce dernier lui a proposé de se reposer dans sa voiture. Théo, l'ami de Justine, les a laissés quelques instants. Mais à son retour, la voiture, avec Lucas Larivée et Justine Vayrac, s'était volatilisée.

«Je ne me pardonnerai jamais»

Selon l'accusation, Lucas Larivée a alors conduit Justine de force à son domicile à Beynat, avant de la violer, puis de la tuer, avec une extrême violence, comme l'attestait le rapport d'autopsie. Les médecins ont constaté un déchaînement de violence et mis en évidence une fracture du nez, plusieurs plaies contuses de la face, une plaie profonde du nez à la mâchoire gauche, un hématome au niveau du sein gauche, une fracture du larynx et un sillon de pendaison complet, «correspondant au lien entourant le cou de la victime».

Au cours du procès, qui s’est ouvert le 16 mars dernier, l’accusé était présenté comme «intolérant à la frustration» par les experts psychiatriques. Depuis le début du procès, la défense a plaidé «l'accident» lors d'un jeu sexuel consenti ayant mal tourné, pour expliquer la mort, «sans intention de la donner», de la jeune femme.

Mais cette thèse a été bousculée, au fil des débats, par les expertises attestant de projection de sang dans la chambre, de coups portés à la victime, par le témoignage d'une seconde jeune femme, disant avoir aussi été étranglée lors d'une deuxième relation dans le même lit, deux heures après la mort de Justine, et par les mensonges de l'accusé.

Vendredi 20 mars, Lucas Larivée avait qualifié son geste d’«irréparable» et «d’impardonnable». «Je ne me pardonnerai jamais», a-t-il déclaré, en larmes.