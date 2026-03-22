Attentats jihadistes de Bruxelles : il y a dix ans, la Belgique comptait ses morts dans l'une des actions terroristes les plus sanglantes d'Europe 

Il y a 10 ans, jour pour jour, le 22 mars 2016, la capitale belge était la cible de trois attaques terroristes. Avec 35 morts enregistrés, il s’agit des attentats les plus sanglants de l’histoire du pays, étroitement liés avec les attentats de 2015 en France.

Le 22 mars 2016, Bruxelles était la cible de trois attentats-suicides. En tout, le bilan final se montera à 35 morts et 340 blessés. Retour sur cette journée sanglante pour la Belgique.

Mais pour comprendre la naissance du projet mené par Daesh sur le sol belge, il faut remonter au 13 novembre 2015, lorsque Paris est frappé pour la seconde fois en un an par des attaques terroristes simultanées. Dans les 11e et 10e arrondissements de la capitale, mais également à Saint-Denis, plusieurs kamikazes vont mettre à feu et à sang les abords du Stade de France, des terrasses de café, ainsi que le Bataclan. En tout, 130 personnes ont perdu la vie.

Dès le soir même, une vaste enquête débute, qui mènera les policiers jusqu’en Belgique, d'où sont originaires trois terroristes, dont le commanditaire, Abdelhamid Abaaoud, et les frères Brahim et Salah Abdeslam.

Une opération est alors organisée pour tenter d’arrêter ce dernier, qui a réussi à s’enfuir le soir du 13 novembre. Chose faite le 18 mars 2016, dans la commune de Molenbeek, outre-Quiévrain. Il est inculpé pour «meurtres terroristes et participation aux activités d'un groupe terroriste».

Attentats à Bruxelles et Paris : une cellule terroriste unique mise en cause

Quatre jours après l’arrestation de Salah Abdeslam, Bruxelles est la cible de trois attentats-suicides.

Nous sommes le 22 mars 2016, aux alentours de 8h du matin, Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui se font exploser à l'aéroport international de Zaventem. Le troisième kamikaze présent, Mohamed Abrini, également impliqué dans les attaques de Paris, s’enfuit. Il sera arrêté le 8 avril 2016 à Anderlecht, au sud-ouest de Bruxelles.

Moins d’une heure plus tard, à exactement 9h11, en pleine heure de pointe, une seconde attaque touche cette fois le métro bruxellois. Khalid El Bakraoui se fait à son tour exploser dans une rame de métro à la station de Maelbeek, dans le quartier des institutions européennes.

Ces deux attaques sont revendiquées dès le 23 mars par Daesh. Le bilan total de ces attentats fait état de 35 morts et de 340 blessés.

L’enquête policière qui s’ensuivit démontrera que les attaques de Bruxelles et de Paris ont en réalité été organisées par la même cellule jihadiste franco-belge. En 2022, Salah Abdeslam est condamné à la prison à perpétuité incompressible par la cour d’assises spéciale de Paris. À ce jour, il purge sa peine à la prison de haute sécurité du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

À ses côtés, dix-neuf autres coaccusés sont condamnés à des peines allant de deux ans d’incarcération à la prison à vie. Quant à Mohamed Abrini, il a été condamné à trente ans de prison, assortis d’une «mise à disposition» (un contrôle du tribunal d’application des peines) de cinq ans.

Hier, samedi 21 mars, une chaîne humaine de l’espoir a été organisée à l’intérieur et autour de la station de métro Maelbeek. Cette initiative, portée par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB, équivalent de la RATP), a souhaité rendre hommage aux victimes mais également féliciter et remercier les services de secours.