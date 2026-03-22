Municipales 2026 : ce que l'on sait de la mort de trois personnes dans des bureaux de vote à Annecy, Saint-Etienne et Carcassonne

Trois personnes âgées, dont deux hommes et une femme, sont décédées dans des bureaux de vote ce dimanche lors du second tour des élections municipales à Annecy, Saint-Etienne et Carcassonne, ont confirmé les trois mairies. Voici ce que l'on sait.

Un second tour marqué par trois drames. Une femme de 82 ans est décédée ce dimanche matin aux alentours de 9h30 dans un bureau de vote de la ville de Carcassonne, dans l'Aude, alors qu'elle venait de déposer son bulletin de vote dans l'urne.

Juste après avoir voté, l'octogénaire a chuté, victime d'un malaise, avant d'être prise en charge une dizaine de minutes plus tard par les pompiers. La Carcassonnaise a finalement fait un arrêt cardio-respiratoire dans l'ambulance qui l'amenait à l'hôpital.

Le décès est survenu aux alentours de 10h. Un évènement tragique, qui n'a toutefois pas perturbé le bon déroulement du vote, sans fermeture du bureau, précisent les pompiers.

Deuxième décès en Haute-Savoie

Au même moment, en Haute-Savoie, vers 9h30 ce dimanche, un homme «assez âgé» a fait «un malaise cardiaque» et «est décédé» dans la foulée, juste après «avoir voté», dans un bureau situé au gymnase des Glaisins, à Annecy, a confirmé la mairie. Malgré l’intervention du Samu, l’homme n’a pas pu être réanimé.

Dans les minutes qui ont suivi le drame, les présidents des bureaux ont immédiatement donné l'alerte. Plusieurs personnes présentes dans le bureau de vote ont tenté de réanimer la victime au moyen du défibrillateur installé dans le gymnase, en vain. Malgré l’intervention, ensuite, des secouristes du Samu, l’homme n’a pas pu être réanimé. Son décès a été prononcé par le médecin aux alentours de 9h40.

Durant toute la durée de l'intervention des secours, les trois urnes ont été placées sous l'étroite surveillance des présidents de bureau. «Malgré les tristes circonstances, tout a été fait par les services et les responsables présents pour assurer la sincérité du scrutin et éviter toute contestation», a souligné le maire François Astorg qui s'est rendu sur place pour témoigner son soutien aux responsables fidèles au poste.

Fermés pendant plus d'une heure, les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont rouvert autour de 10h40.

Troisième décès à Saint-Etienne

Une troisième personne est décédée ce dimanche, un peu plus tard dans la journée, aux alentours de midi, des suites d'un arrêt cardiaque, dans le bureau de vote Jules-Ferry dans la commune de Saint-Etienne (Loire), alors qu’il y travaillait en tant qu’assesseur. Il s’agit d’un colistier du candidat du Rassemblement national, Corentin Jousserand, selon un communiqué publié par ce dernier.

Face à cette terrible nouvelle, plusieurs candidats, à l’image de Dino Cinieri (Les Républicains) ont annoncé «suspendre leur tournée des bureaux de vote», adressant «une pensée émue à la famille de la victime», mais aussi «aux présidents, assesseurs et secrétaires de mairie» qui étaient présents aux côtés de la victime au moment du drame.