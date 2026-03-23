Disparition d’une mère et de son fils en Aveyron : une information judiciaire contre X ouverte pour «enlèvement et séquestration»

Une information judiciaire contre X pour «enlèvement et séquestration» a été ouverte ce lundi, après la disparition en Aveyron d’une mère et de son fils de 13 ans. Le père, déjà condamné, a été interpellé ce mercredi au Portugal.

L'inquiétude persiste. Le parquet de Montpellier, désormais en charge de l'enquête sur la disparition d'une femme et de son fils de 13 ans en Aveyron, a annoncé, ce lundi, avoir ouvert une information judiciaire contre X pour «enlèvement et séquestration de plusieurs personnes». Deux jours plus tard, le père de l'adolescent a été interpellé au Portugal.

Lundi, le procureur de la République de Montpellier, Thierry Lescouarc'h, a précisé, dans un communiqué, avoir requis «la co-saisine de deux magistrats instructeurs» et l'ensemble des investigations se poursuit désormais sous leur égide.

Une enquête judiciaire avait été ouverte pour «enlèvement et séquestration de plusieurs personnes» dans l'Aveyron vendredi. D'importants moyens ont été déployés dans la matinée du même jour pour mener des recherches dans différents lieux de l'Aveyron et du Tarn-et-Garonne, engageant 30 gendarmes au sol ainsi que des drones techniques, un hélicoptère, des plongeurs et des équipes cynophiles, selon la section de recherches de gendarmerie de Toulouse, chargée de l'enquête.

le père avait fait une grève de la faim pour la garde de son fils

«Les personnes enlevées sont une femme et son fils de 13 ans, qui ont disparu de leur domicile de Vailhourles», un village de l'Aveyron, a précisé dans un communiqué le procureur, Nicolas Rigot-Muller. «Le mis en cause» est le père de l'adolescent, «qui a déjà été condamné pour non-représentation d'enfant et harcèlement sur ex-conjoint», a-t-il ajouté.

«Il y a incompréhension pour tout le monde, que ce soit pour la famille, les gens qui la connaissaient. On se demande tous où elle est. On trouve ça inquiétant et on espère qu'on va la retrouver», a déclaré une voisine de la famille dans un reportage diffusé lors du JT de 13H sur TF1.

Le père de l'adolescent, un ancien policier et ancien joueur de rugby à XIII, avait déjà participé, avec d'autres pères ayant perdu la garde de leurs enfants, à une grève de la faim devant le tribunal de Rodez, et à des manifestations devant la mairie de Villefranche-de-Rouergue, à une quinzaine de kilomètres de Vailhourles.

Sur les réseaux sociaux, il affirmait que son fils était «en danger» auprès de sa mère et dénonçait son impossibilité d'obtenir un droit de garde.