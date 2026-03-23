DZ Mafia : le procès de deux des principaux chefs présumés du gang pour un double assassinat s'ouvre ce lundi

A compter de ce lundi 23 mars, six accusés dont trois chefs présumés de la DZ Mafia doivent comparaître devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence pour un double assassinat commis en 2019 dans un contexte de rivalités entre narcotrafiquants marseillais.

Un procès sous haute tension. Six accusés, dont trois chefs présumés du groupe criminel DZ Mafia, doivent comparaître dès ce lundi 23 mars, et jusqu’à la mi-avril, devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence dans le cadre de leur procès pour l’assassinat, en 2019, de Farid Tir et Mohamed Benjaghlouli, tous deux âgés de 29 ans.

Si le meurtre s’inscrivait dans un contexte de rivalités entre narcotrafiquants marseillais, le procès est entouré de mesures de sécurité «sans précédent» et «a une dimension rarement atteinte qui traduit ce qu'est la criminalité organisée et sa prise en compte par l'Etat y compris en termes de sécurisation des biens et des personnes», prévient le procureur général de la cour d'appel d'Aix, Franck Rastoul.

Les faits jugés remontent au 30 août 2019 alors que le terme même de DZ Mafia n'existait pas encore. Ce jour-là, une femme de ménage d'un hôtel Formule 1 proche de Marseille, a découvert dans une chambre le corps de deux hommes exécutés par balle dans leur sommeil. La première personne est Farid Tir, sorti de prison un an plutôt. La seconde est un certain Mohamed Benjaghlouli, ami d’enfance de la première victime et qui apparaît comme une victime collatérale.

«Gaby» et «Mamine» parmi les accusés

Parmi les mis en cause dans ce dossier, on retrouve Karim H., 37 ans. Celui-ci est jugé pour meurtres en bande organisée. Il est soupçonné d'avoir, depuis Dubaï, commandité le double assassinat, ce qu'il a toujours contesté.

Selon l'accusation il aurait été épaulé par Walid B., 39 ans, alias «Fondu», son relais sur le terrain et dans la traque de Farid Tir. Il est en fuite depuis mai 2024, au bénéfice de sa libération en raison d'erreurs de procédure commises dans les quatre dossiers le concernant. Il sera donc jugé par défaut et aurait récemment rallié la DZ Mafia, comme l’explique l’AFP.

Le second chef présumé de la DZ Mafia qui doit comparaître ce lundi est Gabriel O. Ce dernier, surnommé «Gaby», répondra de sa participation présumée à ce double assassinat. Selon le juge d'instruction, son rôle aurait été celui d'une taupe, «un traître en se faisant passer pour l’ami de Farid Tir», à en croire une proche des victimes.

Il aurait été mis en relation avec Farid Tir par l'entremise d'Amine O., alors détenu. Gabriel O. aurait notamment remis aux auteurs du double assassinat les codes de l'hôtel ce qui lui vaut de comparaître pour meurtre en bande organisée tandis qu'Amine O., surnommé «Mamine», 31 ans, comparait pour cette mise en relation qualifiée d'association de malfaiteurs en récidive.