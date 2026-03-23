MaPrimeRénov' : jusqu'à deux ans de prison ferme requis dans une affaire de fraude à plus d'un million d'euros

Deux ans de prison ferme ont été requis ce lundi contre sept personnes jugées à Paris pour fraude dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'. Selon la partie civile, il s'agit d'une fraude à la «méthode industrialisée».

Plus d'un million d'euros détournés. Des peines allant jusqu'à deux ans de prison ferme ont été requises ce lundi contre sept hommes jugés à Paris pour avoir détourné 1,13 million d'euros dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'.

Les sept prévenus, six Français et un Turc, âgés de 27 à 46 ans, sont accusés d'avoir participé à «une organisation structurée dans l'objectif de capter illégalement des fonds publics» et dans laquelle «chacun avait son rôle», selon les termes de la procureure européenne déléguée Emmanuelle Fraysse, rapportés par l'AFP.

Plus de 2.000 dossiers frauduleux déposés

Entre mi-2022 et début 2023, 2.080 dossiers frauduleux auraient ainsi été déposés pour percevoir une subvention à la réalisation d'un audit énergétique, dans le cadre de MaPrimeRénov'. À l'audience, les prévenus ont nié la fraude en bande organisée, ne s'estimant pas responsables des actes des autres prévenus. Ils ont invoqué des négligences, des erreurs de jeunes entrepreneurs et un manque de connaissances réglementaires.

Emmanuelle Fraysse a requis la peine la plus lourde, de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis du sursis simple, contre Enes A., «au cœur de l'ingénierie de cette fraude» selon elle, car «donneur d'ordres» et «gérant de fait» de la société UG Audit, qui déposait les dossiers.

La procureure a aussi requis une interdiction d'exercer une profession en lien avec le démarchage de particuliers pendant cinq ans et 20.000 euros d'amende contre deux d'entre eux.

Contre les cinq autres hommes, elle a demandé des amendes de 100.000 euros et une interdiction de gérer une société dans le secteur de la rénovation énergétique pendant cinq ans.