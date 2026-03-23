Meurtre de Sihem dans le Gard en 2023 : le procès de Mahfoud Hansali s'ouvre ce lundi

Détenu depuis le 1er février 2023 et suspecté du meurtre de la jeune lycéenne de 18 ans Sihem Belouahmia, Mahfoud Hansali doit comparaître dès ce lundi devant la cour d’assises du Gard. L’homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Un meurtre qui avait ému tout un département. Dès ce lundi 23 mars, et pour une durée de trois jours, Mahmoud Hansali, malfaiteur multirécidiviste d’une quarantaine d’années, comparaît devant la cour d’assises du Gard dans le cadre de son procès relatif au meurtre de la jeune Sihem Belouahmia.

A l’époque des faits, Sihem était portée disparue depuis le 25 janvier 2023. «La jeune fille avait pour la première fois communiqué avec des amis aux alentours de minuit alors qu’elle s’apprêtait à sortir de son lieu de domicile dans des circonstances qui laissaient rapidement penser que c’était pour rejoindre une personne de sa connaissance. Elle ne donnait alors aucune trace de vie», avait dit Cécile Gensac, procureure de la République de Nîmes, dans un communiqué.

Son corps sans vie avait finalement été retrouvé jeudi 2 février de la même année, dans une forêt du Gard. Les soupçons s’étaient alors dirigés vers l’ex-compagnon de la cousine de la victime, un certain Mahfoud Hansali. Cet homme était bien connu de la justice.

«Il porte en outre mention d’une condamnation pour des faits de vol avec arme pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015, par la Cour d’assises du Gard, à douze ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre 2012», avait ajouté la magistrate.

Un motif «nébuleux»

De plus, au moment des faits, l’accusé devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d’un «procès d’assise pour des faits de vol avec usage d’une arme. Il avait fait l’objet d’une détention provisoire d’une durée de trois ans simultanément à la peine purgée de douze années».

Si pour l’heure le motif du meurtre de la lycéenne reste «nébuleux», Mahfoud Hansali avait raconté, à la fin de sa garde à vue, avoir «tué la jeune fille dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse», que Sihem aurait menacé de dévoiler au grand jour, et indiqué aux enquêteurs où se trouvait son corps, selon Cécile Gensac.

Une relation amoureuse dont «personne n'avait connaissance» dans l'entourage de la jeune fille et qui n'a «probablement jamais existé», avait réagi l'avocat de la famille de la victime, Me Mourad Battikh.

Pour les faits qui lui sont reprochés, Mahfoud Hansali encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu pour jeudi 26 mars prochain.