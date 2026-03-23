Strasbourg : deux frères de Chérif Chekatt, auteur de l’attentat du marché de Noël, interpellés après des violences contre leur mère

Deux frères de Chérif Chekatt ont été interpellés, ce lundi, à Strasbourg (Alsace) après des violences contre leur mère. L’un d’eux a été placé en garde à vue après l’intervention du Raid alors qu'un procès en appel lié à l’attentat de 2018 s’ouvrait le même jour.

Huit ans après, son nom fait de nouveau parler. Deux frères de l’auteur de l’attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018 ont été interpellés, ce lundi, après avoir exercé des violences sur leur mère, a-t-on appris de sources concordantes. L’un d’eux a été placé en garde à vue.

Intervention du Raid

Selon des sources proches de l’enquête et confirmées par le parquet de Strasbourg, des agents du Raid, unité d’élite de la police, sont intervenus lundi matin pour porter secours à la femme victime. Elle aurait été agressée par l’un de ses fils, en rupture de traitement psychiatrique. Les deux frères se sont ensuite retranchés dans le domicile, nécessitant l’intervention du Raid.

Âgés de 20 et 22 ans, ils font partie de la fratrie de Chérif Chekatt, le jihadiste responsable de l’attentat meurtrier du marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018, qui avait causé cinq morts. Le terroriste, âgé de 29 ans à l’époque, avait été abattu par la police deux jours après l’attaque.

Ces interpellations interviennent le jour de l’ouverture à Paris du procès en appel d’Audrey Mondjehi, accusé d’avoir aidé Chérif Chekatt à se procurer l’arme utilisée lors de l’attaque.