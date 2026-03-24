Drôme : un homme tué par balles près d’une école à Montélimar, trois suspects interpellés

Un homme âgé d’une quarantaine d’années a été tué par balles ce mardi matin près de l’école Joliot-Curie à Montélimar (Drôme). Trois suspects ont été interpellés.

L’établissement a été confiné en attendant de sécuriser les lieux. Selon une source policière à CNEWS, un homme d’une quarantaine d’années a été abattu de plusieurs balles, vers 8h ce mardi, près de l’école Joliot-Curie située dans le quartier Nocaze à Montélimar (Drôme). La police a interpellé trois individus.

Dans un communiqué, le procureur de la République de Valence, Laurent de Caigny, explique que la victime a été mortellement atteinte «par plusieurs tirs en rafale d'une arme à feu, alors qu'il s'installait dans un véhicule familial».

L'auteur des tirs a pris la fuite à bord de son véhicule, qui a par la suite été retrouvé incendié dans la commune de Malataverne. Les trois individus ayant mis le feu à cette voiture ont été filmés grâce à un dispositif dédié à la surveillance cynégétique, c'est-à-dire au suivi sanitaire de la faune sauvage.

Les enquêteurs ont été en mesure de diffuser des éléments de signalement concernant les suspects ainsi que la voiture utilisée pour quitter le lieu de l'incendie. Cela a conduit à l'interpellation des intéressés ce mardi matin à 9h30, «sur la N7 au niveau d'Orange». Ces trois individus sont âgés de 20 à 22 ans et deux d'entre eux sont connus de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants.

La victime ainsi que certains de ses proches semblent eux aussi «avoir eu des liens avec le narcotrafic montilien», selon le procureur. Déjà condamné, le défunt était sorti de détention en septembre dernier et était toujours suivi par les services de probation.

Une enquête a été ouverte puis confiée aux policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée de Drôme-Ardèche (DCOS 26-07). L’école Joliot-Curie a été confinée dans la matinée afin de permettre aux enquêteurs de sécuriser les lieux et de procéder aux premières constatations.

Ce mardi soir, les gardes à vue se poursuivent et une autopsie doit avoir lieu prochainement. Elle doit notamment permettre de déterminer le nombre de tirs reçus par la victime, sachant que plus d'une vingtaine «d'étuis de projectiles de tir» ont été retrouvés sur la scène de crime. L'arme, de type pistolet mitrailleur, est pour l'heure introuvable.