Septuagénaires découverts morts à Dunkerque : logement fermé à clef de l’intérieur, deux armes blanches à proximité des corps… Ce que l’on sait

Un couple de septuagénaires a été découvert mort à son domicile de Dunkerque ce lundi 23 mars après-midi, a appris CNEWS de source policière et du parquet. D’après les premiers éléments, les deux corps sans vie auraient été retrouvés par le beau-fils des victimes.

L’horreur dans ce logement dunkerquois. Ce lundi 23 mars dans l'après-midi, un couple de septuagénaires a été retrouvé dévêtu et sans vie dans la baignoire de sa salle de bain, a appris CNEWS de source policière et du parquet, confirmant une information de BFMTV.

Le récit du drame remonte aux alentours de 15h45, lorsque le beau-fils de 53 ans s’est rendu au domicile de ses beaux-parents, situé à Dunkerque Malo-les-Bains, et aurait vu sa belle-mère, âgée de 73 ans, recouverte de sang dans la baignoire. Il aurait alors appelé le 17, numéro de la police-secours. Un équipage a alors été envoyé sur les lieux.

Sur place, les policiers ont constaté la présence de deux cadavres dans la baignoire mais aucune lettre n’a été retrouvée au domicile du couple, en instance de divorce. Selon notre source policière, les deux corps portaient «de multiples plaies» commises par un couteau.

«L’intervention d’un tiers n’est pas l’hypothèse privilégiée à ce stade»

Par ailleurs, d’après le médecin légiste et au regard de la température des corps, la mort des septuagénaires remonterait au matin. D'après la procureure de la République de Dunkerque, Charlotte Huet, citant les premiers éléments de l'enquête ouverte du chef de meurtre, «il résulte que le logement était fermé à clef depuis l’intérieur et qu’aucun désordre apparent n’y était constaté».

Selon la magistrate, «deux armes blanches, un couteau et un cutter ont été retrouvés à proximité des corps. La chronologie et les causes des deux décès restent à confirmer». Elle a également précisé à CNEWS que «l’intervention d’un tiers n’est pas l’hypothèse privilégiée à ce stade», ajoutant que «les deux défunts n’étaient pas connus des services judiciaires».

Les investigations vont se poursuivre et des autopsies sont prévues. L'enquête est confiée au service local de police judiciaire de Dunkerque.