Isère : un homme tué par balles à Echirolles, une enquête ouverte

Un homme de 44 ans a été tué par arme à feu dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars à Echirolles, près de Grenoble. Une enquête a été ouverte.

Un énième drame en Isère. Dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars, un homme âgé de 44 ans a été tué par balles à Echirolles, en périphérie de Grenoble, a appris l’AFP auprès de source policière. Selon cette même source, la victime a été touchée dans le dos.

Les policiers ont en effet été appelés peu après minuit par des riverains ayant entendu plusieurs coups de feu. Lors de leur intervention, les forces de l’ordre ont découvert une voiture abandonnée, moteur encore allumé.

La victime, elle, a été découverte au pied d’un immeuble, dans le quartier prioritaire de l’ouest de la ville. Des douilles ont également été retrouvées à proximité.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble et les investigations ont été confiées à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).