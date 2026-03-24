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Loire-Atlantique : un mystérieux crâne rongé par des vers découvert par des amateurs d'urbex

La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) a été saisie du dossier. [CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un crâne a été découvert par cinq jeunes spécialistes de l’exploration urbaine (urbex) dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars dans un sac poubelle au sein d’un bâtiment désaffecté à Rezé, près de Nantes (Loire-Atlantique), a appris CNEWS du parquet.

Une découverte inimaginable. Lors d’une séance d’exploration urbaine (urbex) dans un bâtiment désaffecté de Rezé (Loire-Atlantique), cinq jeunes ont fait une découverte totalement inattendue dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mars : un crâne caché dans un sac poubelle, a appris CNEWS auprès du procureur de la République de Nantes Antoine Leroy, confirmant une information de Ouest-France.

La macabre découverte a été faite vers 1h du matin. Ce groupe, spécialisé dans l’exploration des lieux dont l’accès est interdit au public ou plus communément appelé «urbex», était attiré par plusieurs sacs poubelles, sans en connaître le contenu. 

Et c’est à l’intérieur de l'un de ceux-ci que les jeunes ont découvert un crâne recouvert de vers, selon nos confrères.

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Le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, a indiqué à CNEWS qu’une autopsie était prévue ce mercredi 25 mars, dans le cadre d’une enquête ouverte pour «meurtre». Pour l’heure, aucune piste n’est privilégiée. 

La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) a été saisie du dossier. 

Loire-AtlantiqueFaits diversPoliceJustice

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