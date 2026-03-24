Marseille : trois hommes jugés ce mardi pour avoir tiré sur la façade du site Massalia d'Orange

Trois hommes de 20 ans sont jugés ce mardi 24 mars devant le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour leur implication présumée dans les tirs qui ont touché la façade du site Massalia d'Orange, dans le quartier marseillais de Saint-Mauront.

Des faits qui ont provoqué la panique chez les employés. Le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône) doit juger ce mardi 24 mars trois hommes âgés d’une vingtaine d’années pour leur implication présumée dans les tirs qui ont touché le site Massalia de l’opérateur Orange dans le quartier populaire de Saint-Mauront.

En effet, le site a été touché en janvier dernier par des impacts de balles. Situé à côté d’un point de deal, ce n’était pas la première fois que le bâtiment était touché par des tirs d’armes à feu.

Le campus Massalia d'Orange avait fait l'objet d'une fermeture temporaire le 7 janvier. Les salariés du tertiaire de l'opérateur avaient alors été invités à rejoindre d'autres sites dans la région, télétravailler ou s'installer dans des espaces de travail partagé «le temps de l'enquête».

Afin de protéger les salariés devant se rendre sur place, Orange a mis en place des mesures de sécurité très poussées. Ainsi, certains personnels devaient porter un gilet pare-balles être obligés de se tenir à distance des fenêtres afin d’éviter d’éventuels tirs et les vitres ont été blindées.

Pour relocaliser ses équipes, Orange recherche un ou deux sites «complémentaires» à Marseille. Pour Orange, ce déménagement est un coup dur puisque l’entreprise avait investi près de 34 millions d’euros pour le rénover.