Procès sous très haute sécurité de la DZ Mafia à Aix-en-Provence : qui sont les accusés ?

Six accusés comparaissent depuis ce lundi à Aix-en-Provence pour le meurtre de deux hommes en 2019 près de Marseille, parmi lesquels figurent les deux chefs de l'organisation criminelle de la DZ Mafia «Gaby» et «Mamine».

Les membres de la DZ Mafia de nouveau face aux assises. Ce lundi s'ouvre à Aix-en-Provence le procès pour meurtre de deux hommes, Farid Tir et Mohamed Bendjaghlouli, victimes en 2019 d'une vendetta sanglante dans le quartier du Font-Vert à Marseille.

Six accusés comparaissent jusqu'au 10 avril devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Cinq d'entre eux sont mis en examen pour «meurtre en bande organisée» et «participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime». Le sixième ne comparaît que pour ce deuxième chef d'accusation.

Deux des accusés, Gabriel O., aussi appelé «Gaby», et Amine O., mieux connu sous son surnom «Mamine», sont devenus deux chefs de l'organisation criminelle et sont soupçonnés de piloter des activités criminelles liées au narcotrafic depuis leur prison de haute sécurité. Ils ont d'ailleurs été mis en examen dans l'opération d'envergure de la gendarmerie nationale baptisée «Octopus». Un coup de filet qui avait permis l'interpellation, lundi 9 et mardi 10 mars, de 42 personnes à l'issue d'une enquête ciblant notamment le blanchiment d'argent issu du trafic de stupéfiants au cœur de l'organisation qui se distingue par l'extrême violence de ses membres.

Amine O. dit «Mamine» lié à l'affaire Kessaci

Né dans la citée phocéenne à la fin des années 1990, il encourt une peine de 15 ans pour «participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime». Condamné à plusieurs reprises, Amine Oualane est notamment suspecté d'avoir commandité plusieurs assassinats, y compris le crime d'intimidation ayant visé le militant Amine Kessaci, le 13 novembre 2025.

«Mamine», depuis sa prison, a connu une ascension fulgurante au sein de la DZ Mafia. Il est soupçonné par les autorités de gérer assassinats et recrutements de petites mains depuis sa cellule. Selon les enquêtes de nos confrères du Parisien, son nom apparaît dans plusieurs dossiers lors de la forte vague de narchomicides à Marseille en 2023, lors de la «guerre» entre les clans Yoda et DZ Mafia.

Gabriel O. dit Gaby, soupçonné dans l'affaire SCH

Ce trentenaire, déjà condamné en 2016 par la cour d'assises des mineurs pour des crimes, est quant à lui inculpé pour ce même chef d'accusation, mais également pour meurtre en bande organisée, compte tenu de l'établissement d'une répartition hiérarchique des rôles entre les différents protagonistes. Gabriel Ory alias Gaby est devenu un membre influent de la DZ Mafia en recrutant des tueurs à gage sur les réseaux sociaux.

Ce Marseillais, qui a grandi dans le quartier de la Visitation, est entré très jeune dans le banditisme par les braquages, avant de rejoindre la DZ mafia en 2019, date de son incarcération. Depuis, il est mis en examen dans trois affaires d'assassinat et une complicité d'assassinat, dont celle concernant le rappeur SCH. Il a été mis en examen pour son rôle dans le meurtre sur fond d’extorsion de fonds d’un proche du rappeur marseillais, abattu dans une fusillade à la sortie d’une boîte de nuit de La Grande-Motte, le 26 août 2024.

En 2024, alors qu'il est incarcéré aux Baumettes à Marseille, Gaby est soupçonné d'avoir menacé de mort la directrice de la prison.

Karim Harrat, Le commanditaire et organisateur

Le 29 janvier dernier, il a été condamné à 10 ans de prison et un million d’euros d’amende, pour avoir été le «donneur d’ordre principal» d'un important trafic de drogue entre Nice et Marseille dans les années 2020. Décrit par une source policière haut placée comme «ayant perdu toute influence», Karim Harrat n'aurait pas de lien avec la DZ Mafia.

Walid Bara

Agé de 39 ans, il serait le relais sur le terrain de Kari Harrat. Il est en fuite depuis mai 2024, après sa libération du fait de plusieurs vices de procédure. Selon les enquêteurs, il aurait récemment rallié la DZ Mafia.

Zaineddine Ahamada

Agé de 29 ans, il a plusieurs condamnations à son actif. Il est considéré par la police judiciaire comme un des membres éminents de la DZ Mafia, qu’il dirigerait depuis sa cellule de prison.

C’est lui qui, avec son complice Adrien Faure, se serait introduit dans la chambre du Formule 1 pour commettre le double assassinat.

Adrien Faure

Il se serait trouvé au côté du tireur Zaineddine Ahamada, dans la nuit du 30 août, au Formule 1 des Pennes-Mirabeau. Interpellé en même temps que ce complice présumé et que Gabriel Ory avec une kalachnikov dans son coffre, il a toujours nié le double assassinat qui lui est reproché.