Rhône : un couple de septuagénaires retrouvé mort à son domicile à Irigny

Deux personnes âgées de 77 et 78 ans ont été retrouvées mortes dimanche 22 mars à leur domicile situé à Irigny, dans le Rhône, a appris CNEWS du parquet. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon du chef d’«homicide volontaire par conjoint».

Un couple de septuagénaires a été retrouvé mort, dimanche 22 mars, à son domicile à Irigny, au sud de Lyon (Rhône), a fait savoir le parquet à CNEWS. D’après le ministère public, les victimes sont âgées de 77 et 78 ans.

A la suite de ces faits, le parquet a ouvert une enquête pour «homicide volontaire par conjoint». Selon nos confrères du Progrès, il pourrait s’agir d’un féminicide suivi d’un suicide.

De son côté, le parquet de Lyon a affirmé que «les investigations confiées à la brigade territoriale d’Irigny ainsi que les autopsies et examens complémentaires qui ont été ordonnés par le parquet visent à déterminer les causes et circonstances exactes de ces décès».