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Rhône : un couple de septuagénaires retrouvé mort à son domicile à Irigny

Les investigations ont été confiées à la brigade territoriale d'Irigny. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Deux personnes âgées de 77 et 78 ans ont été retrouvées mortes dimanche 22 mars à leur domicile situé à Irigny, dans le Rhône, a appris CNEWS du parquet. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon du chef d’«homicide volontaire par conjoint». 

Un couple de septuagénaires a été retrouvé mort, dimanche 22 mars, à son domicile à Irigny, au sud de Lyon (Rhône), a fait savoir le parquet à CNEWS. D’après le ministère public, les victimes sont âgées de 77 et 78 ans. 

A la suite de ces faits, le parquet a ouvert une enquête pour «homicide volontaire par conjoint». Selon nos confrères du Progrès, il pourrait s’agir d’un féminicide suivi d’un suicide. 

Sur le même sujet Septuagénaires découverts morts à Dunkerque : logement fermé à clef de l’intérieur, deux armes blanches à proximité des corps… Ce que l’on sait Lire

De son côté, le parquet de Lyon a affirmé que «les investigations confiées à la brigade territoriale d’Irigny ainsi que les autopsies et examens complémentaires qui ont été ordonnés par le parquet visent à déterminer les causes et circonstances exactes de ces décès».

RhôneFaits diversPoliceJustice

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