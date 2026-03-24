Trois jeunes quittent un restaurant sans payer, le père de l'un d’eux revient pour régler l’addition

Trois clients ont fui un restaurant sans payer l’addition le 15 mars dernier à Tenerife, en Espagne. Ces trois jeunes ont commandé les plats les plus chers avant de partir en courant. Les faits, exposés sur les réseaux sociaux, sont arrivés aux oreilles du père de l'un d'eux. Il s’est rendu sur place pour régler la note de son fils.

L'acte d'un père pour faire pardonner le comportement honteux de son fils. A Tenerife (Espagne), le restaurant Garniche El Fogón a signalé sur ses réseaux sociaux que trois jeunes hommes étaient partis de l’établissement sans payer une addition de 200 euros. Ils se sont enfuis avec une voiture de location, prise en photo par le gérant du restaurant. Le père d’un des jeunes a eu vent de cette histoire et, honteux d’apprendre ce que son fils a fait, a décidé de venir au restaurant pour s’excuser et régler la note. Il s’avère que le père était un client régulier du restaurant, lors de sa venue, et se disait très embarrassé.

Le restaurant a décidé de poster la suite de l’histoire sur Instagram : «Vous vous souvenez de l'incident d'hier, où un client a laissé une note de près de 200 euros sans payer ? Eh bien, aujourd'hui, le père d'un des garçons est venu, visiblement embarrassé, pour régler la note. Il s'avère que c'est un client régulier. Il a visionné les images de vidéosurveillance et n'a pas hésité à venir en personne pour payer l'addition de son fils et de ses amis.»

La photo publiée montrait une image du père et du restaurateur se serrant la main et souriant. Ils éprouvent la gratitude qu’ils ont envers lui d’être revenu pour payer les erreurs de son fils et de ses amis. Ils concluent en disant espérer que ses enfants tirent des leçons de l’honnêteté et des valeurs du père.