Violente attaque d'un fourgon blindé dans l'Ain : suspects en fuite, agents malmenés... Ce que l'on sait

Un fourgon blindé a été attaqué ce mardi dans l'Ain. Les mis en cause n'ont pas réussi à voler le contenu du véhicule et ont pris la fuite.

Trois à cinq individus ont ciblé un fourgon blindé ce mardi 24 mars à Beynost (Ain), a appris CNEWS. A bord de deux voitures, ils ont forcé l'arrêt du véhicule qui transportait vraisemblablement des fonds, ont tenté de l'incendier et s'en sont pris aux convoyeurs.

D'après nos confrères d'Actu.fr, l'attaque a eu lieu dans la matinée, vers 10h30, au coeur d'une zone commerciale de cette ville située au nord-est de Lyon. L'une des automobiles conduites par les suspects s'est immobilisée devant le fourgon blindé, tandis que l'autre a bloqué sa fuite à l'arrière.

Aucun coup de feu n'a été tiré mais les mis en cause, voulant faire sortir les convoyeurs, ont tenté de mettre le feu au fourgon. Ils ne sont pas parvenus à voler le contenu de ce dernier mais ont frappé ses occupants, avant de prendre la fuite dans un troisième véhicule.

Les trois voitures utilisées par les malfaiteurs ont par la suite été retrouvées brûlées. Celle dans laquelle les suspects ont fui était à Thyl, une commune voisine. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lyon.