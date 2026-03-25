Affaire Karine Esquivillon : Michel Pialle définitivement renvoyé devant la cour d’assises pour «meurtre par conjoint», après s'être désisté de son pourvoi en cassation

Alors qu’il avait formé un pourvoi en cassation début janvier 2026, Michel Pialle s’est finalement désisté de son recours, a appris CNEWS. Il est donc définitivement renvoyé devant la cour d’assises de la Vendée pour le meurtre de sa compagne Karine Esquivillon, nous confirme une source judiciaire.

Un probable procès se dessine. Après s'être désisté de son pourvoi en cassation par déclaration au greffe du 24 février 2026 contre l'arrêt rendu en janvier par la cour d'appel de Poitiers dans le dossier du meurtre de sa compagne Karine Esquivillon, Michel Pialle est définitivement renvoyé devant la cour d'assises de la Vendée pour être jugé du chef de «meurtre par conjoint», a appris CNEWS de source judiciaire. Il risque la peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Le désistement de Michel Pialle a en effet été acté par une ordonnance de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendue le 13 mars 2026 et consultée par CNEWS.

Dans cette affaire, l’arrêt rendu par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers en date du 6 janvier 2026, qui est désormais définitif, est venu confirmer l’ordonnance de mise en accusation rendue par les magistrats instructeurs le 5 septembre 2025, renvoyant Michel Pialle devant la cour d’assises de la Vendée pour «meurtre sur conjoint», comme l’avait requis le parquet de La-Roche-sur-Yon.

Contactés, les avocats de Michel Pialle n'ont, pour l'heure, pas donné suite à nos sollicitations.

Pour rappel, le corps de Karine Esquivillon avait été retrouvé dans un bois de Vendée, en 2023. Elle était portée disparue pendant deux mois. Le 16 juin 2023, le suspect, tireur sportif possédant plusieurs armes à feu, avait affirmé «avoir tué son épouse le 27 mars 2023 d’un coup de carabine 22 long rifle équipée d’un silencieux».

Michel Pialle avait expliqué que le coup était «parti accidentellement» au moment où il prenait la carabine «en photo en vue de sa mise en vente sur Internet», avait rapporté la procureure de la République de l'époque, Emmanuelle Lepissier.

Ayant «pris peur», il était «allé déposer le corps de son épouse dans un terrain privé», un petit bois où il avait fini par mener les enquêteurs à la toute fin de sa garde à vue.

Dès la fin mars, Michel Pialle avait fait passer l'absence de son épouse, 54 ans et mère de cinq enfants, pour une disparition «volontaire», prévenant les gendarmes et lançant plusieurs appels sur les réseaux sociaux.