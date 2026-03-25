Aveyron : la compagne et l'ex-femme de Cédric Prizzon retrouvées mortes au Portugal

Les corps des deux femmes portées disparues en Aveyron depuis vendredi ont été retrouvés au Portugal, a annoncé mercredi 25 mars une source proche du dossier.

Un épilogue tragique. Les deux femmes portées disparues dans l'Aveyron ont été retrouvées mortes au Portugal, a annoncé une source proche du dossier à l'AFP ce mercredi après-midi. Selon la police portugaise, les corps avaient été «enterrés dans un lieu isolé».

Dans cette affaire, dont les contours sont encore flous, Cédric Prizzon est soupçonné d’avoir enlevé en Aveyron son ex-compagne et leur fils de 13 ans, dont il avait perdu la garde, ainsi que sa nouvelle conjointe et leur petite fille de 2 ans.

Après de longues journées de recherches, l’homme de 42 ans a été retrouvé mardi soir au Portugal en compagnie de ses deux enfants sains et saufs. L'interpellation du suspect est survenue à Mêda, petite ville d'environ 7.000 habitants à près de 200 km à l'est de Porto, non loin de la frontière espagnole. Il a été placé en garde à vue, a indiqué le procureur de Montpellier Thierry Lescouarc'h dans un communiqué.

Rapport conflictuel avec son ex-compagne

Le quadragénaire, joueur de rugby à XIII et ancien policier, entretenait un rapport très conflictuel avec son ex-compagne, qu’il accusait sur les réseaux sociaux de mettre leur fils «en danger». Il avait notamment dénoncé en 2023, auprès du quotidien aveyronnais Centre Presse, de supposées «pressions» que la victime aurait exercées sur leur enfant. En 2021, il s’était déjà rendu illégalement en Espagne avec son fils pendant plusieurs semaines.

Dans cette «affaire complexe», comme l'a décrite une source proche de l'enquête, où toutes les hypothèses dont celle de l'homicide, ont immédiatement été envisagées, d'importants moyens ont été déployés dès le jour de la disparition pour ratisser l'Aveyron, ainsi que le département voisin du Tarn-et-Garonne.