Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Bouches-du-Rhône : la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d’Ascane, étudiante de 24 ans

Lors de sa disparition, l’étudiante portait une tenue de sport ample et des baskets. [Police nationale]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

La police nationale des Bouches-du-Rhône a lancé ce mercredi 25 mars un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante d’Ascane Bernard, 24 ans. Cette étudiante n’a plus donné signe de vie depuis le 14 mars dernier à Allauch, dans le même département. 

Les forces de l’ordre appellent à la mobilisation des internautes pour retrouver Ascane Bernard. Cette étudiante de 24 ans est en effet portée disparue depuis le 14 mars 2024 à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Ainsi, et à la suite de cette disparition inquiétante, la police du département a publié ce mercredi un appel à témoins afin de retrouver la jeune femme. 

Selon celui-ci, Ascane est décrite comme de corpulence moyenne. Elle mesure 1,65 m et a les yeux verts et les cheveux courts et châtain clair. Lors de sa disparition, l’étudiante portait une tenue de sport ample et des baskets. 

D’après la police, la jeune femme a des problèmes pour se déplacer. Elle porte un piercing à la lèvre supérieure ainsi que des cicatrices sur les bras. Ascane est également munie de lunettes et d’un sac à dos noir de marque EastPak. Elle présente aussi de petits tatouages sur les bras et les jambes.

Sur le même sujet Affaire Karine Esquivillon : Michel Pialle définitivement renvoyé devant la cour d’assises pour «meurtre par conjoint», après s'être désisté de son pourvoi en cassation Lire

Les forces de l’ordre appellent toute personne ayant des informations à contacter le commissariat de Marseille Sud par téléphone au 04.84.35.33.11 en semaine aux horaires de bureau ou au 04.84.35.33.59 en soirée ou pendant les week-ends. 

Bouches-du-RhôneMarseilleDisparitionPolice

À suivre aussi

Laurent Nuñez attendu dans le Gard et les Bouches-du-Rhône ce jeudi : sécurité et feux de forêt au menu de sa visite
Sénatoriales : dans les Bouches-du-Rhône, le RN débauche sa tête de liste dans les rangs de LR
Patrimoine : le moulin d'Alphonse Daudet en péril
Provence-Alpes-Côte d'Azur : à Fontvieille, le moulin d'Alphonse Daudet en péril

Ailleurs sur le web

Dernières actualités