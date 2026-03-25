Bouches-du-Rhône : la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d’Ascane, étudiante de 24 ans

La police nationale des Bouches-du-Rhône a lancé ce mercredi 25 mars un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante d’Ascane Bernard, 24 ans. Cette étudiante n’a plus donné signe de vie depuis le 14 mars dernier à Allauch, dans le même département.

Les forces de l’ordre appellent à la mobilisation des internautes pour retrouver Ascane Bernard. Cette étudiante de 24 ans est en effet portée disparue depuis le 14 mars 2024 à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Ainsi, et à la suite de cette disparition inquiétante, la police du département a publié ce mercredi un appel à témoins afin de retrouver la jeune femme.

Selon celui-ci, Ascane est décrite comme de corpulence moyenne. Elle mesure 1,65 m et a les yeux verts et les cheveux courts et châtain clair. Lors de sa disparition, l’étudiante portait une tenue de sport ample et des baskets.

D’après la police, la jeune femme a des problèmes pour se déplacer. Elle porte un piercing à la lèvre supérieure ainsi que des cicatrices sur les bras. Ascane est également munie de lunettes et d’un sac à dos noir de marque EastPak. Elle présente aussi de petits tatouages sur les bras et les jambes.

Les forces de l’ordre appellent toute personne ayant des informations à contacter le commissariat de Marseille Sud par téléphone au 04.84.35.33.11 en semaine aux horaires de bureau ou au 04.84.35.33.59 en soirée ou pendant les week-ends.