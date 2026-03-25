Croix gammée sur une crêpe : que risque l'étudiant visé par une plainte pour «injure à caractère antisémite» ?

Ce lundi 23 mars, une étudiante de confession juive a portée plainte après la publication sur Instagram d'une vidéo dans laquelle un étudiant de son établissement est filmé en train de dessiner une croix gammée sur une crêpe. Les sentences encourues pour cet acte sont très lourdes.

Un acte antisémite qui choque. Une élève de confession juive a déposé plainte pour «injure à caractère antisémite», pour des faits survenus le 20 mars dernier à Paris. Cette plainte, déposée ce lundi 23 mars auprès du tribunal judiciaire de Paris, dénonce également une «provocation à la haine» et un «harcèlement moral».

Selon la plaignante, qui étudie à Albert School, un établissement d'enseignement supérieur privé du 10ème arrondissement de Paris lié à l'école des Mines, un élève aurait préparé en fin de semaine dernière une crêpe recouverte d'une croix gammée dessinée avec de la pâte à tartiner. Par ailleurs, la scène aurait été filmée par un autre élève, puis diffusée via une story sur Instagram.

Selon la plainte, rédigée par son avocate Vanessa Edberg, «ces faits ont été commis de manière concertée, impliquant plusieurs individus, dans un cadre scolaire, ce qui leur confère une gravité particulière». «Ces agissements ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un contexte de répétition d’actes antisémites dont ma cliente est victime», souligne-t-elle également.

Des faits graves, pour des peines encourues importantes

Cette dernière dénonce aussi des pneus crevés à plusieurs reprises sur sa voiture, et dit avoir été confrontée à des «comportements hostiles» et «stigmatisants» d'élèves en «raison de son appartenance religieuse».

«Au regard de la particulière gravité des faits et de leur portée symbolique, une réponse pénale ferme apparaît indispensable», souligne l’avocate de la jeune fille.

Face à ces faits, le droit français prévoit plusieurs sanctions. L’injure publique à caractère antisémite, prévue par la loi du 29 juillet 1881, est passible d'un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, la même sanction s’appliquant en cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de la religion.

En ce qui concerne le harcèlement moral, prévu par l’article 222-33-2-2 du Code pénal, les sanctions peuvent également être lourdes et prévoient des peines allant d'un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende selon les circonstances aggravantes (cyberharcèlement, mineur, vulnérabilité).

De son côté, Grégoire Genest, le président de l'Albert School, a indiqué que les deux étudiants ont été convoqués mardi matin et suspendus « le temps que les conseils de discipline puissent se réunir et statuer », a-t-il ajouté, soulignant que « l'établissement n'a aucune tolérance d'actes discriminatoires quels qu'ils soient et réagira toujours de façon rapide à tous ces actes ».