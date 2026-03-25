Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Évasion d'Ilyas Kherbouch : l'ex-surveillante pénitentiaire et compagne de «Ganito» écrouée à Paris

L'avocat de l'ancienne surveillante dénonce une «véritable injustice». [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Ancienne surveillante pénitentiaire, la compagne d’Ilyas Kherbouch, alias «Ganito», qui s’était évadé de la prison de Villepinte début mars, a été mise en examen dans la nuit de mardi à mercredi et écrouée à Paris.

L’intéressée réfute les faits. Une ancienne surveillante pénitentiaire, compagne de l'évadé de la prison de Villepinte «Ganito», a été mise en examen dans la nuit de mardi à mercredi par des juges parisiens et placée en détention provisoire.

La jeune femme de 25 ans avait été interpellée vendredi soir au côté d'Ilyas Kherbouch, un détenu connu pour des home-jackings violents qui s'est illustré par une évasion au mode opératoire singulier.

Pour rappel, le 7 mars dernier, deux faux policiers l'avaient extrait de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), avec de faux documents judiciaires, prétextant devoir l'amener en garde à vue. Après treize jours de cavale, il a été retrouvé à Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales vendredi soir.

Ilyas Kherbouch a été mis en examen mardi soir et écroué pour évasion en bande organisée, mais aussi pour corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique, corruption active d'une personne chargée de mission de service public, faux et usage de faux en écriture publique.

Sur le même sujet Evadé de Villepinte : ce que l'on sait d'Ilyas Kherbouch, dit «Ganito», attendu ce samedi devant la justice Lire

L'ancienne surveillante pénitentiaire est poursuivie pour des chefs d’accusation similaires. «Il s’agit d'une véritable injustice. Ma cliente n'a aucun lien, ni supposé, ni avéré, avec l'organisation précédant l'évasion ni avec l'évasion en elle-même. Elle indique avoir été contrainte pendant ces dix jours de cavale», a déploré ce mercredi auprès de l'AFP son avocat, Me Saïd Harir.

Deux autres hommes, dont un mineur, ont été mis en examen le 11 mars.

Faits diversJusticeEvasionVillepinte

À suivre aussi

Loire-Atlantique : un réseau de vols de voitures alimentant des crimes organisés démantelé
Pédocriminalité en ligne : une trentaine d’hommes, âgés de 37 à 79 ans, interpellés en France
Meurtre de Lyhanna : «lésions ecchymotiques», viol… Ce que dévoile le rapport d’autopsie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités