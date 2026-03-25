Évasion d'Ilyas Kherbouch : l'ex-surveillante pénitentiaire et compagne de «Ganito» écrouée à Paris

Ancienne surveillante pénitentiaire, la compagne d’Ilyas Kherbouch, alias «Ganito», qui s’était évadé de la prison de Villepinte début mars, a été mise en examen dans la nuit de mardi à mercredi et écrouée à Paris.

L’intéressée réfute les faits. Une ancienne surveillante pénitentiaire, compagne de l'évadé de la prison de Villepinte «Ganito», a été mise en examen dans la nuit de mardi à mercredi par des juges parisiens et placée en détention provisoire.

La jeune femme de 25 ans avait été interpellée vendredi soir au côté d'Ilyas Kherbouch, un détenu connu pour des home-jackings violents qui s'est illustré par une évasion au mode opératoire singulier.

Pour rappel, le 7 mars dernier, deux faux policiers l'avaient extrait de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), avec de faux documents judiciaires, prétextant devoir l'amener en garde à vue. Après treize jours de cavale, il a été retrouvé à Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales vendredi soir.

Ilyas Kherbouch a été mis en examen mardi soir et écroué pour évasion en bande organisée, mais aussi pour corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique, corruption active d'une personne chargée de mission de service public, faux et usage de faux en écriture publique.

L'ancienne surveillante pénitentiaire est poursuivie pour des chefs d’accusation similaires. «Il s’agit d'une véritable injustice. Ma cliente n'a aucun lien, ni supposé, ni avéré, avec l'organisation précédant l'évasion ni avec l'évasion en elle-même. Elle indique avoir été contrainte pendant ces dix jours de cavale», a déploré ce mercredi auprès de l'AFP son avocat, Me Saïd Harir.

Deux autres hommes, dont un mineur, ont été mis en examen le 11 mars.