Goussainville : le frère du maire réélu en garde à vue après avoir poignardé un soutien d'une liste opposante

Un proche de Jean-Charles Laville (DIV), candidat aux élections municipales, a été blessé au couteau au niveau du thorax ce mardi après-midi. Le suspect serait le frère d’Abdelaziz Hamida, maire réélu de Goussainville (Val-d’Oise), a appris CNEWS de source policière.

«Un climat de terreur» s'installe-t-il à Goussainville ? Ce mardi 24 mars après-midi, une altercation a eu lieu rue Henri-Dunant dans cette ville du Val-d’Oise au sujet des élections municipales qui ont permis au maire DVG, Abdelaziz Hamida, d’être réélu de justesse dimanche 22 mars avec 50,4% des voix.

Au cours de cette rixe, un homme de 29 ans a reçu un coup de couteau au niveau du thorax, a appris CNEWS de source policière, confirmant une information du Parisien. La victime est en réalité un soutien de la liste opposante menée par Jean-Charles Laville (DIV). A la suite de cette blessure, l’homme s’est rendu de lui-même à l’hôpital et ses jours ne seraient pas en danger.

Concernant l’auteur du coup, celui-ci serait en effet le frère du maire réélu Abdelaziz Hamida. Si les motifs de cette agression demeurent flous, le suspect a été placé en garde à vue, selon notre source policière.

«On va brûler ta voiture, toi et tes enfants»

Contacté par nos soins, le parquet de Pontoise a indiqué avoir ouvert une enquête «pour des faits de tentative d’homicide suite à une rixe sur la voie publique».

De son côté, Jean-Charles Laville a confirmé qu’il allait déposer un recours, compte tenu du «climat de terreur» qui règne actuellement, plusieurs membres de son équipe craignant de subir le même type de faits.

Le candidat a évoqué en effet des violences et des intimidations à l’encontre de son équipe. «La personne qui s’est fait poignarder voulait que ça change de système à Goussainville (…) Il y a quatre hommes cagoulés avec des barres de fer qui se sont présentés au domicile d’une colistière dimanche soir, vers 3h30», a raconté Jean-Charles Laville. «On va brûler ta maison, on va brûler ta voiture, toi et tes enfants», auraient dit les malfaiteurs à la colistière à travers la porte d’entrée.