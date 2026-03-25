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«Sales juifs» : un individu interpellé pour des insultes antisémites contre des clients d’un restaurant parisien

Un client du restaurant a déposé plainte. [Bertrand GUAY / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Un homme a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi 24 mars en début d’après-midi après avoir proféré des insultes à caractère antisémite à l’encontre de clients attablés en terrasse d’un restaurant du 11e arrondissement de Paris, a appris CNEWS de source policière. 

Un acte qui témoigne de la montée de l’antisémitisme en France. Ce mardi 24 mars, un homme, dont l’âge n’a pas été révélé, a été interpellé et placé en garde à vue dans le 11e arrondissement de Paris, quelques minutes après avoir proféré des insultes à caractère antisémite à destination de clients d’un restaurant, a appris CNEWS ce mercredi de source policière. 

Les faits ont eu lieu aux alentours de 14h40. L’individu, visiblement alcoolisé, se serait approché des clients attablés en terrasse du restaurant «Bozen Voltaire», avant de les insulter de «sales juifs». 

Le mis en cause a finalement été interpellé et placé en garde à vue tandis qu’un client a déposé plainte. Sollicité, le parquet de Paris n'a, pour l'heure, pas répondu à nos sollicitations. 

Sur le même sujet Les crimes et délits à caractère raciste ont augmenté de 5% en 2025, une hausse moins importante qu'en 2024 Lire

Pour rappel, Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, a récemment fait valoir que «les actes antisémites se sont situés en 2025 à un niveau historiquement élevé» avec «1.320 actes recensés par le renseignement territorial». 

«Sur les vingt-cinq dernières années, les actes antisémites n'ont jamais été aussi élevés que les trois dernières années dans un contexte de très forte hausse à la suite du 7 octobre 2023», a-t-il poursuivi.

AntisémitismeinterpellationPoliceParis

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