Tarbes : jugé pour violences conjugales, un militaire s'évade en plein procès

Alors qu’il était jugé en comparution immédiate à Tarbes pour violences conjugales, un militaire a trompé la vigilance de son escorte et est parvenu à s’évader en plein procès. Il est actuellement recherché.

Une évasion spectaculaire. Lundi 23 mars, un militaire de 33 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Tarbes dans le cadre d’une comparution immédiate pour violences sans incapacité sur sa compagne devant leurs deux enfants. Mais en pleine audience, l’homme s’est évadé après avoir trompé la vigilance de son escorte, a appris l’AFP de source judiciaire.

Le trentenaire est en effet parvenu à quitter son box semi-ouvert, prenant la fuite au courant. Il a enfoncé les portes vitrées du sas d’entrée du tribunal. Un policier a tenté d’empêcher cette évasion, mais le militaire n’a pu être rattrapé. Ce dernier n’a par ailleurs commis aucun acte de violence à l’égard des forces de l’ordre présentes au tribunal.

A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte des chefs d’évasion et de dégradation de bien d’utilité publique. Elle a été confiée au commissariat de police de Tarbes. Le militaire est actuellement recherché.

Connu de la justice, notamment pour d’autres actes de violence, le trentenaire est en congé longue maladie depuis plusieurs semaines.