Vendée : une mère et sa fille accusées d’avoir empoisonné un homme pendant des années comparaissent devant les assises

Dès ce mercredi 25 mars, et pour une durée de trois jours, une mère de famille de 62 ans et sa fille de 37 ans comparaissent devant la cour d’assises de Vendée. Elles sont accusées d’avoir empoisonné, pendant plusieurs années, une seule personne : le gendre de la première et conjoint de la seconde.

Des faits relativement graves qui auraient pu mal tourner. Carole D., 62 ans, et sa fille Amélie D., 37 ans, comparaissent toutes les deux dès ce mercredi 25 mars, et jusqu’au vendredi 27 mars prochain, devant la cour d’assises de Vendée dans le cadre de leur jugement. Les deux femmes sont en effet accusées d’avoir empoisonné, durant plusieurs années dans le petit village de Thorigny, Enrique B., conjoint d’Amélie D. et gendre de Carole D.

Comme le retracent nos confrères d’Ouest-France, les faits ont été mis en lumière par le quadragénaire en septembre 2023. A l’époque, une plainte est déposée par la victime au commissariat pour des faits de violences conjugales. Aux enquêteurs, Enrique B. a raconté tout un stratagème mis en place par sa compagne et sa belle-mère pour l’empoisonner, indiquant avoir des preuves.

Si les explications de la victime semblaient hallucinantes, les deux mises en cause ont fini par reconnaître les faits à la fin du mois de septembre 2023, racontant s’être inspirées d’une série télévisée pour parvenir à leurs fins. Elles ont ensuite été mises en examen pour «tentative d’empoisonnement et tentative de meurtre».

Les deux femmes encourent la réclusion criminelle à perpétuité

Au fil de l’instruction, plusieurs détails relatifs au projet des deux femmes ont été dénichés. Carole D. et sa fille auraient utilisé plusieurs substances, dont des cachets, des plantes mortelles et des graines de ricin, pour empoisonner la victime. Cette «torture» se serait déroulée entre 2020 et 2022. «Il s’agit d’un projet criminel prémédité et mûri pour attenter à la vie de cet homme», avait réagi la procureure de la République de La-Roche-sur-Yon Sarah Huet.

Et comme cela ne suffisait pas, les deux femmes s’en seraient également prises, toujours selon Ouest-France, au chien de la famille, «Psycho». Elles lui auraient donné à manger des boulettes de viande imbibées d’antigel. L’animal a été euthanasié 48 heures plus tard.

Mais finalement, quel est le principal motif de ces nombreux empoisonnements ? Les versions divergent. En réalité, Aurélie D. s’est dite victime de violences conjugales. Toutefois, un autre détail pourrait avoir joué un rôle dans ce plan maléfique concocté par les deux femmes. Il s’agit du prêt de la maison du couple, totalement remboursé en cas de décès. «Ça a pu apparaître dans mon esprit, mais ce n’était pas le motif principal», a indiqué Aurélie D.

Les deux mises en cause, en détention provisoire depuis leur mise en examen, encourent la réclusion criminelle à perpétuité.