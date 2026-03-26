Fraude à la Sécurité sociale : comment un réseau de malfaiteurs a-t-il pu détourner 58 millions d'euros ?

La procureure de la République de Paris Laure Beccuau a indiqué ce jeudi que sept personnes ont été mises en examen dans le cadre d’un dossier portant sur des fraudes à la Sécurité sociale pour un montant estimé à 58 millions d’euros.

Un procédé empreint de malveillance. Dans un communiqué en date de ce jeudi 26 mars, la procureure de la République de Paris Laure Beccuau a fait savoir que sept personnes ont été déférées devant un juge d’instruction et mises en examen «pour les infractions d’escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs».

Ces mises en examen s’inscrivent dans le cadre d’une enquête suivie par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris et portant sur des fraudes à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). L’histoire a débuté le 10 avril 2025. Ce jour-là, «l'Office Central de Lutte contre le Travail illégal (OCLTI) a été informé par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) de fraudes sérielles suivant le même mode opératoire dans le cadre de l’activité de centres de santé associatifs», a expliqué la procureure de la République de Paris.

Parmi les éléments intrigants figurait un courrier adressé au cours du mois de mars 2025 à l’assurance maladie. Celui-ci «avait attiré l’attention sur des suspects». Il fallait attendre le mois de septembre pour qu’une enquête soit diligentée. Puis, en décembre, une information judiciaire a été ouverte, confiée à l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et au Pôle Interrégional d’enquêteurs judiciaires de l’assurance-maladie (PIEJ).

Les investigations ont permis de comprendre le mode opératoire des malfaiteurs. En effet, et sur l’ensemble du territoire, «plusieurs structures et particulièrement des centres de soins dentaires, avaient commencé à procéder à une facturation massive d'actes fictifs, peu après leur reprise par un nouvel exploitant, à compter de la fin de l’année 2024», a expliqué Laure Beccuau dans son communiqué.

18 centres de santé concernés par la fraude

«La quasi-totalité des actes étaient établis au nom de personnes bénéficiaires de la complémentaire santé, pour des montants très supérieurs aux moyennes remboursées par l’Assurance maladie», a-t-elle ajouté. Au total, 18 centres de santé sont concernés par cette fraude, certains étant situés à Paris, Marseille, Clamart, Boulogne, Neuilly-sur-Seine et Vincennes.

«La facturation pour le centre de Marseille était en partie faite au nom d’un dentiste décédé en 2021», a précisé la magistrate.

Les patients dont les données étaient usurpées bénéficiaient tous de la complémentaire santé solidaire (CSS), ce qui permettait aux centres de santé de facturer 100% des soins à l'Assurance maladie, a estimé auprès de l'AFP Fabien Badinier, le directeur du contrôle et de la lutte contre la fraude à l'Assurance maladie. Une information confirmée par la procureure de la République de Paris : «Les premières auditions ont confirmé que les patients cités n’avaient jamais bénéficié des soins, voire ne s’étaient jamais présentés dans ces centres de santé».

De ce fait, les personnes concernées ont été interpellées le 23 mars 2026. Elles sont soupçonnées «d’avoir procédé aux changements de RIB et aux manipulations des logiciels de fractures, d’avoir contribué à la reprise de certains centres de santé, ou d’y avoir exercé en facilitant la fraude».

Parmi les mis en examen, un individu a été placé en détention provisoire, tandis que les six autres ont été placés sous contrôle judiciaire. «A ce stade, plus de 300.000 euros ont été saisis, et des gels sont en cours», a poursuivi la procureure de la République de Paris.