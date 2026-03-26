Gims : ce que l'on sait de l'affaire liée à la garde à vue prolongée du rappeur

Ce jeudi 26 mars, le parquet national anticriminalité organisée a fait savoir que la garde à vue du rappeur Gims a été prolongée. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une affaire liée au «blanchiment en bande organisée».

Il est dans le viseur de la justice. La garde à vue du rappeur Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, interpellé ce mercredi à la sortie de l’avion, à son arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a été prolongée ce jeudi 26 mars. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une affaire liée au «blanchiment en bande organisée».

Cette affaire a été mise en lumière par le site Africa Intelligence. Selon ce média spécialisé, ce réseau de «blanchiment international» pourrait impliquer «une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine».

Au total, dans ce dossier, «cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière» auraient été mis en examen. Les enquêteurs s’intéresseraient désormais à un vaste projet immobilier de luxe, baptisé Sunset Village Private Residence et promu par Gims à Marrakech, au Maroc.

Un projet de 188 villas de grand luxe

Ce projet en cours avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence du chanteur congolais. Il comporte 188 villas de grand luxe situées autour d’un lagon de 3.000 m2 et composées de terrains de sport, spa, sauna et hammam. Pour l’heure, l’avocat de Gims, Me David-Olivier Kaminski, n’a pas souhaité réagir auprès de l’AFP.

Il faut savoir que l'article 324-1 du Code pénal définit le «blanchiment» comme «le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect».

«Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit», ajoute le même article.