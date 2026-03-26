Isère : 210 passagers évacués d'un TER après un début d'incendie

Ce jeudi matin, un TER a pris feu en Isère. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées après l'intervention du SDIS. Aucun blessé n'est à déplorer.

Près de Vienne dans l'Isère, un train régional s'est embrasé ce jeudi 26 mars à 6h42. 35 sapeurs-pompiers ont «rapidement éteint le feu», précise le préfet du département.

La ville a mis à disposition le gymnase Pierre et Marie Curie pour accueillir les 210 personnes évacuées. Les services de secours ont pris en charge 24 passagers présentant «de très légers symptômes liés à l'inhalation des fumées», indique la préfecture. Une seule personne a été transportée à l'hôpital de Vienne suite à un malaise.

La raison du départ de feu n'a pas été évoquée pour le moment. Mais selon nos confrères d'ICI Isère, la SNCF annonce un départ de feu depuis le toit du train.

Les passagers ont finalement rejoint la gare de Vienne grâce à des bus et continué leur trajet. Le trafic ferroviaire a été dévié par l'Ardèche dans les deux sens de circulation. La reprise de la circulation devrait s'effectuer au fur et à mesure de la journée, et a déjà commencé dans le sens Lyon-Valence.