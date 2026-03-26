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«Le pays qui fait tomber la tête des monarques» : un homme jugé ce jeudi pour avoir outragé Emmanuel Macron au Salon de l’Agriculture en 2024

Des heurts avaient eu lieu lors de la présence d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture en 2024. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Un homme comparaît ce jeudi 26 mars devant le tribunal de Paris. Il est soupçonné d’avoir outragé le président de la République Emmanuel Macron au Salon de l’agriculture en 2024.

Des propos pouvant être condamnables. Ce jeudi 26 mars, un homme doit comparaître devant la justice à Paris. Soupçonné d’avoir outragé le chef de l’État, Emmanuel Macron, en 2024 lors du Salon de l’Agriculture, il est jugé ce jour par la 24e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de la capitale.

Les faits qui lui sont reprochés sont survenus lors de l’inauguration du Salon de l’Agriculture, samedi 24 février 2024. Ce jour-là, et comme il est d’usage, le président de la République s’était déplacé sur les lieux pour la traditionnelle déambulation dans les allées du Salon. 

Néanmoins, des heurts avaient eu lieu et un groupe avait tenté de pénétrer en force, en fin d’après-midi, à l’intérieur du parc des Expositions de la Porte de Versailles. Des coups auraient également été échangés. 

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Alors que la situation était agitée à l’intérieur du Salon, un homme s’était adressé à Emmanuel Macron. «N’oublie jamais que nous sommes dans le pays de la révolution française ! Le pays qui fait tomber la tête des monarques», aurait-il dit au chef de l’État, selon les forces de l’ordre. 

D'après Le Parisien, l’homme, inscrit au fichier S, avait invoqué la «liberté d’expression». Néanmoins, ses propos ont donné lieu à des poursuites judiciaires, raison pour laquelle il comparaît ce jeudi devant la justice.

Emmanuel MacronSalon de l'agricultureJusticeProcès

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