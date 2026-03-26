Lyon : six personnes interpellées après des violences urbaines dans le quartier de La Duchère

Six personnes ont été interpellées ce mercredi soir après des violences urbaines impliquant une cinquantaine d’individus dans le quartier de La Duchère à Lyon (Rhône). D’après les premiers éléments de l’enquête, ces troubles seraient liés à la morsure d’un chien policier sur un jeune habitant à Rillieux-la-Pape.

Des débordements rapidement contenus par les forces de l’ordre. Une cinquantaine de personnes ont mis le feu au mobilier urbain avant de s’en prendre aux forces de l’ordre avec des jets de projectiles et de mortiers ce mercredi soir sur la place Gisèle-Halimi du quartier de La Duchère à Lyon (Rhône).

Six personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre au cours de la soirée, selon un décompte donné par la préfecture. BFM Lyon a détaillé le profil des individus arrêtés, à savoir deux majeurs et quatre mineurs.



Aucune personne n’a été blessé au cours de l’intervention policière, qui a finalement permis de ramener le calme dans le quartier peu après 20h. Des faits similaires ont été observés au même endroit mardi soir avant un retour au calme identique.

Une morsure de chien policier serait à l’origine des violences

D’après les informations de Lyon Mag, ces violences urbaines seraient le fruit de représailles liées à une supposée «bavure policière», à savoir un chien policier qui aurait mordu un jeune à Rillieux-la-Pape.

Le maire Horizons de la commune, Alexandre Vincendet, a confirmé l’intervention policière sur l’avenue du Général Leclerc dans un post sur sa page Facebook. Il a néanmoins indiqué que le chien policier avait mordu l’un des individus pour se défendre après avoir reçu un premier coup.

«Dans la mêlée, la laisse du chien cède. L’animal est alors frappé au visage par un délinquant. Ces coups déplacent la muselière qui tenait jusque-là fermer la gueule de l’auxiliaire canin. Le chien s’est par la suite défendu en portant visiblement plusieurs morsures contre un des assaillants. Au terme de l’intervention, les secours n’ont pas été sollicités par les assaillants et ceux-ci ont ensuite causé des actes de violences urbaines», a précisé l’édile.