Meurtre de Narumi Kurozaki : Nicolas Zepeda condamné en appel à la perpétuité pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise

La cour d’assises du Rhône à Lyon a condamné en appel ce jeudi 26 mars le Chilien Nicolas Zepeda à la perpétuité dans son troisième procès pour l’assassinat en 2016 de son ex-petite amie japonaise, Narumi Kurosaki, dont le corps n’a jamais été retrouvé.

Troisième procès, troisième condamnation. Le Chilien Nicolas Zepeda a été condamné jeudi, en appel à Lyon, à la prison à perpétuité pour l'assassinat, il y a près de 10 ans à Besançon, de son ex-petite amie japonaise, dont le corps n'a jamais été retrouvé.

La cour d'assises du Rhône a été convaincue «au-delà de tout doute raisonnable» qu'il a tué avec préméditation Narumi Kurosaki, «par jalousie», et qu'il a ensuite «fait disparaître son corps», a lu son président Eric Chalbos en prononçant le verdict.

Nicolas Zepeda, 35 ans, a assassiné la jeune femme, alors étudiante à Besançon, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 «par suffocation», probablement «par strangulation ou étouffement», a poursuivi le magistrat. L'homme a toujours nié les faits mais, confronté à des indices confondants, il a toutefois reconnu avoir menti à de nombreuses reprises au cours des dix dernières années.

peine plus lourde que les réquisitions

L'assassinat a eu lieu «dans la chambre 106» de la résidence universitaire où vivait Narumi Kurosaki. Il a ensuite «eu le temps de l'emporter dans la valise de sa victime pour la faire disparaître possiblement dans une forêt», a ajouté Eric Chalbos.

La peine retenue est plus sévère que les réquisitions de l'avocat général, qui avait demandé mercredi aux jurés de le condamner à 30 ans de réclusion, et que les peines retenues contre lui lors de précédents procès.

Nicolas Zepeda était en effet jugé pour la troisième fois, la cour de Cassation ayant annulé deux condamnations précédentes à 28 ans de prison pour vice de procédure.

Le Chilien, extradé de son pays en 2020 et en détention depuis, a toujours clamé son innocence. «Je ne l'ai pas tuée, je l'aimais profondément», a-t-il encore dit mercredi.