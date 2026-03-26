Meuse : trois morts et un blessé grave lors d'une collision frontale entre deux véhicules

Dans la Meuse, près de Verdun, trois jeunes hommes ont perdu la vie mercredi 25 mars suite à une collision entre deux véhicules. Selon la gendarmerie, l'accident aurait été causé par un dépassement mal contrôlé.

Une tragédie. Trois jeunes hommes sont décédés suite à une collision frontale entre deux véhicules, un quatrième a été grièvement blessé. Le drame s'est déroulé sur une route départementale de la Meuse, dans la commune d'Eix, près de Verdun.

Le choc serait survenu après qu'un véhicule puissant aurait doublé une file de véhicules avant de percuter celle arrivant en face, selon la gendarmerie locale. Il neigeait légèrement selon cette même source.

Le conducteur de la voiture percutée est décédé à l'âge de 25 ans, ainsi que le conducteur et le passager avant de l'autre voiture âgés de 21 et 19 ans.

Le passager à l'arrière de la voiture qui doublait est actuellement dans un état critique, il est hospitalisé à l'hôpital de Verdun.

En 2025, 3.260 personnes ont perdu la vie sur la route en France, soit 67 de plus qu'en 2024 (+3,4%).