Mort de Loana : plaie au crâne, ecchymoses... Ce que l'on sait de l'enquête sur les causes de son décès

Les premiers éléments de l'enquête pour déterminer les causes de la mort de Loana, retrouvée sans vie chez elle mercredi, révèlent une blessure à la tête ainsi que des ecchymoses.

Révélée grâce à sa participation à «Loft Story» en 2001, Loana, 48 ans, a été retrouvée sans vie mercredi 25 mars à son domicile de Nice (Alpes-Maritimes). Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort de cette figure de la télé-réalité française.

D'après le communiqué publié ce jeudi par le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, la défunte a été retrouvée vers 18h par les pompiers après l'appel d'un voisin qui s'inquiétait d'être sans nouvelles depuis plusieurs jours.

L'appartement étant fermé de l'intérieur, les secours sont entrés par une fenêtre. Ils ont découvert le corps de Loana Petrucciani ainsi que son chien, également mort. Les premières constations effectuées sur place ont confirmé que le décès de la quadragénaire remontait «à plusieurs jours».

«Une chute en arrière»

Elle présentait «une plaie à l'arrière du crâne» ainsi que des «ecchymoses en région lombaire» permettant «d'envisager que le décès puisse être lié à une chute en arrière».

L'appartement a été placé sous scellé et le corps de Loana a été transporté à l'institut médico-légal, en vue d'une autopsie. «Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques» ont également été ordonnées, précise le procureur.

Damien Martinelli ajoute qu'à ce stade des investigations, «aucun élément ne permet d'envisager l'intervention d'un tiers en lien avec le décès».