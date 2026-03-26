Seine-Maritime : un homme mis en examen pour «homicide routier» après le décès d'un enfant de 4 ans

Au Havre, un homme âgé d’une quarantaine d’années a été mis en examen pour «homicide volontaire» ce jeudi 26 mars, et ce à la suite d’un accident de la route survenu samedi dernier et ayant coûté la vie à un enfant de 4 ans.

Il risque une lourde peine de prison. Un homme d'une quarantaine d'années, positif aux stupéfiants, a été mis en examen et écroué ce jeudi pour homicide routier aggravé après un accident de la route survenu samedi dernier près du Havre (Seine-Maritime), ayant causé la mort d'un enfant de quatre ans, a annoncé la procureure de la République de cette ville, Soizic Guillaume.

Comme le rappelle l'AFP, le conducteur, seul dans sa voiture au moment des faits, a violemment heurté par l'arrière un véhicule occupé par un adulte et six enfants, sur l'autoroute A131 à hauteur de la commune de Saint-Vigor-d'Ymonville, près du Havre.

Une expertise va être menée pour déterminer la vitesse des deux véhicules, mais les premiers éléments de l'enquête indiquent que le véhicule familial «venait de connaître une avarie technique», indique la magistrate dans son communiqué.

Un individu déjà condamné «à plusieurs reprises»

Selon la procureure de la République du Havre, le quadragénaire, contrôlé positif aux stupéfiants, «n'avait pas obtenu de renouvellement de son autorisation de conduire» et «avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de délinquance routière» en lien avec les stupéfiants.

Ainsi, il est mis en examen pour conduite avec un permis non prorogé, homicide routier aggravé par deux circonstances et blessures routières avec incapacité n'excédant pas trois mois. «Compte-tenu de l'état de récidive légale, la peine maximale encourue par ce dernier est de 20 ans d'emprisonnement», précisé la magistrate.

Les six autres occupants du véhicule heurté ont été blessés.