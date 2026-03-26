Toulouse : six mois avec sursis pour le porteur d'un maillot de foot à l'inscription nazie

Placé sous contrôle judiciaire en décembre dernier, un jeune homme a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse ce mercredi. Il était jugé pour «apologie de crime contre l’humanité» et «crime de guerre» après avoir arboré un maillot de foot avec une inscription nazie.

La réponse pénale forte était attendue. Un jeune homme de 23 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis ce mercredi 25 mars par la justice à Toulouse (Haute-Garonne) dans le cadre de son procès pour «apologie de crime contre l’humanité» et «crime de guerre». Cet individu est en effet soupçonné d’avoir arboré un maillot de l’équipe nationale d’Allemagne floqué de l’inscription «Einsatzgruppen», du nom des commandos de la mort nazis.

Les faits reprochés au jeune homme remontent au mercredi 26 novembre 2025. Ce jour-là, le prévenu avait été aperçu dans une salle de sport située dans le centre-ville de Toulouse, à proximité de la gare de Matabiau. Sur son dos, la tunique extérieure de l’équipe allemande, frappée au nom des unités mobiles nazies.

Sur ce même maillot, on retrouvait le numéro «39», possible allusion à l’année de déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui a vu l’Allemagne nazie envahir l’Europe et exterminer six millions de Juifs européens.

Il fallait attendre samedi 29 novembre pour que l’homme soit interpellé et placé en garde à vue. Il avait ensuite été convoqué le 2 décembre 2025 au tribunal de Toulouse. Au cours de cette audience, il avait assuré ne pas connaître la signification du mort «Einsatzgruppen».

Il avait finalement été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans une salle de sport et obligation de pointer au commissariat dans l’attente de son jugement ce mercredi 25 mars.