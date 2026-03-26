Xavier Dupont de Ligonnès : le parquet de Nantes «n’a pas été informé» de l'appel à témoins au Texas

Le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, a indiqué ce jeudi que son parquet «n’a pas été informé de l’appel à témoins» lancé par le bureau du shérif du comté de Brewster, au Texas, et visant Xavier Dupont de Ligonnès.

Il s'agit du Français le plus recherché au monde. Au lendemain de la publication d’un appel à témoins par le bureau du shérif du comté de Brewster, au Texas, aux Etats-Unis, visant Xavier Dupont de Ligonnès, le procureur de la République Antoine Leroy, a indiqué que le parquet de Nantes «n’a pas été informé» de cette initiative américaine.

«A ce jour, ni le juge d’instruction saisi du dossier, ni moi-même, ni les enquêteurs qui travaillent dessus depuis le début n’avons été informés de cet appel à témoins d’un service de police texan», a fait savoir le magistrat.

Recherché en France depuis 15 ans pour le meurtre des cinq membres de sa famille dont il est accusé, Xavier Dupont de Ligonnès, qui aurait 65 ans aujourd’hui, «pourrait avoir été aperçu en 2020, dans le sud du comté de Brewster, en compagnie d'un labrador noir», selon le bureau du shérif du comté texan.

«Le bureau du shérif du comté de Brewster recherche des informations sur la localisation de Xavier Dupont de Ligonnès», a ajouté la police américaine, accompagnant sa publication de quatre photos du fugitif datant «d’environ 15 ans».

«Si vous reconnaissez cet individu ou si vous disposez d'informations, veuillez nous contacter au 432-837-3488, ou appeler le 911 en cas d'urgence», ont conclu les forces de l’ordre.