Alain Delon : les deux frères d'Anouchka Delon condamnés à des amendes après avoir diffusé un enregistrement privé

À la suite de la plainte déposée par Anouchka Delon en janvier 2024, les fils de l’acteur défunt, Anthony et Alain-Fabien Delon, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris. Ils avaient, sur les réseaux sociaux, publié une conversation privée de leur sœur avec leur père.

Les fils d'Alain Delon, Anthony et Alain-Fabien, ont été condamnés ce mercredi 3 juin par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire qui les opposait à leur sœur, Anouchka Delon. Les deux hommes ont écopé d'une amende de 1.000 euros avec sursis pour avoir enregistré et diffusé une conversation privée entre leur sœur et leur père, décédé le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans dans sa propriété de Douchy (Loiret).

À la suite de la plainte déposée par Anouchka Delon en janvier 2024, les deux frères étaient poursuivis pour «atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui». Ils ont également été condamnés à verser des dommages et intérêts à leur sœur : 2.000 euros pour Anthony Delon et 3.000 euros pour Alain-Fabien Delon. L'aîné devra par ailleurs supprimer, dans un délai de quinze jours, l'enregistrement diffusé sur son compte Instagram.

Cette affaire s'inscrit dans le conflit familial qui oppose les enfants d'Alain Delon depuis le début de l'année 2024. Anouchka reprochait à ses frères d'avoir enregistré à son insu, le 5 janvier 2024 à Douchy, une conversation privée avec leur père avant de la rendre publique sur les réseaux sociaux.

Anouchka Delon s'est dite «très heureuse et soulagée»

Absente lors de l'audience du 17 mars dernier, Anouchka Delon s'est dite «très heureuse et soulagée» de cette décision, selon l'une de ses avocates, Me Axelle Schmitz. Cette dernière a précisé que sa cliente espérait désormais «tourner la page» d'une affaire qui l'a «profondément blessée» et souhaitait avant tout retrouver un climat d'apaisement au sein de la famille.

Dans l'échange enregistré, la fille de l'acteur exprimait son inquiétude face aux rumeurs entourant l'état de santé de son père. «On est en train de te prendre pour un débile (...) et moi une conne qui manipule son père», déclarait-elle notamment. «On dit que t'es gâteux, qu'Anthony va te mettre sous tutelle», poursuivait-elle.

Dans ce même enregistrement, Anouchka Delon s’est plainte d'être victime de violentes critiques depuis les différentes sorties médiatiques d'Anthony Delon. «Moi je me démerde ? Je m'en prends déjà plein la gueule. A la télé, toute la journée, on me défonce», a ajouté la comédienne de 34 ans.

«Pourquoi vouloir lui balancer ces mots et ce venin avant de dormir ?»

Des propos qui avaient mis hors de lui Alain-Fabien Delon, qui ne s'était pas encore exprimé publiquement jusqu'ici. «Pourquoi vouloir lui balancer ces mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête ? Bref, avant qu’elle n’arrive dans la cuisine, j’ai mis mon téléphone dans une serviette (en prenant soin d’activer l’enregistrement vocal) [...] Vers 22h30 je me suis absenté pour fumer une cigarette. Deux secondes après avoir fermé la porte, voila ce qui c’est dit…», avait-il déclaré.

À la question de savoir pourquoi Alain-Fabien avait rendu public cet enregistrement, ce dernier a expliqué que «Personnellement, à cette époque-là, j'avais envie de me suicider. Parce que je tenais la baraque. Alors, quand elle (Anouchka) a employé le mot 'suicide' dans cette interview à TF1, alors qu'elle était au Fouquet's avec son mari en train de bouffer, c'est là que j'ai décidé de publier l'enregistrement. À ce moment précis, je n'avais pas d'autre solution. Je voulais juste protéger mon père».

Le procès devait initialement avoir lieu en avril 2025. Néanmoins, les avocats de la fille d’Alain Delon avaient demandé le report de celui-ci. «C’est contraints et forcés que nous demandons ce renvoi», avait expliqué, à l’époque, le conseil d’Anouchka Delon.

Une «négociation» en vue d'un règlement «à l'amiable» est «toujours en cours»

Depuis le début de l'année 2024, les enfants d'Alain Delon s'opposent. Anthony Delon et Alain-Fabien Delon accusaient leur sœur, Anouchka Delon, de leur cacher certaines informations et de vouloir ramener l'acteur en Suisse pour des raisons fiscales. Cette dernière assurait au contraire vouloir y faire soigner son père.

Les tensions se sont ensuite aggravées entre les deux frères. En septembre 2025, Alain-Fabien Delon a également saisi la justice pour contester le dernier testament de son père, rédigé selon le droit suisse et jugé plus favorable à Anouchka. Des discussions en vue d'un accord à l'amiable seraient toutefois toujours en cours en Suisse.