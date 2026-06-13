Attentat de Magnanville : il y a dix ans, Jean-Baptiste Salvaing, commandant de police, et sa compagne Jessica Schneider, étaient victimes de la barbarie de Daesh

Le 13 juin 2016, les policiers Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvaing étaient assassinés chez eux, à Magnanville, sous les yeux de leur fils de 3 ans. Dix ans plus tard, la Police nationale reste meurtrie par cet attentat d'une rare violence.

Un drame qui a ému la France entière. Dans la nuit du 13 au 14 juin 2016, Jean-Baptiste Salvaing, commandant de police, et sa compagne Jessica Schneider, secrétaire administrative, étaient victimes d’une attaque terroriste à leur domicile, dans un quartier pavillonnaire de Magnanville (Yvelines).

Ce drame avait suscité une vive émotion à travers le pays, notamment en raison de la présence de leur fils, âgé de seulement trois ans au moment des faits. L’enfant avait survécu à l’attentat terroriste perpétré par Larossi Abballa. Alors que l'attaque avait été immédiatement revendiquée par le groupe terroriste Daesh, l’agresseur, lui, avait été neutralisé par les policiers du RAID intervenus pour libérer l’enfant du couple, retenu en otage.

une marche de 25.000 personnes

Le 16 juin, près de 25.000 personnes avaient fait le déplacement pour prendre part à la marche blanche organisée en hommage aux deux policiers tués. Le lendemain, un hommage national avait été rendu à Versailles en présence de François Hollande, de Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve.

Dix ans plus tard, l'émotion reste toujours vive du côté de la Police nationale. Une cérémonie commémorative s’est tenue vendredi 12 juin 2026 dans l’enceinte du commissariat de Mantes-la-Jolie. Proches des victimes, policiers, représentants des forces de l’ordre et élus locaux se sont réunis pour honorer la mémoire du couple.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez était également présent. «Une décennie a passé, mais c’est comme si c’était hier», a-t-il déclaré. Et d'ajouter via un messager publié sur X : «En ce jour où nous honorons leur mémoire, nous leur disons que nous ne les oublierons jamais et que nous continuerons à lutter».

Le 13 juin 2016, un terroriste islamiste assassinait à leur domicile Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, policier et agente administrative au sein des services de police.

C’était il y a dix ans mais notre douleur est intacte.

Je pense à leur fils présent au moment des… pic.twitter.com/V4IGv6QweA — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) June 12, 2026

Dans les colonnes du Parisien jeudi, Bernard Cazeneuve alors ministre de l’Intérieur au moment des faits, a évoqué «des moments parmi les plus importants» de sa vie.

De nouvelles mesures pour faire face à la menace terroriste

Le 21 juin 2025, Mohamed Lamine Aberouz, complice de Larossi Abballa, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises spéciale de Paris avec une période de sûreté de vingt-deux ans pour complicité d’assassinat d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

Dans la continuité des attentats de 2015 et du drame de Magnanville, de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place pour répondre à d’éventuelles menaces. Depuis le 1er mars 2017, les policiers sont autorisés à conserver leur arme en dehors des heures de service, sous certaines conditions