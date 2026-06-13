Oise : une femme condamnée à 30 ans de prison pour le meurtre de son mari en bande organisée

Reconnue coupable de l’homicide de son mari Jean-Christophe Piel en 2021, Delphine Pinto a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises spéciale de l'Oise dans la nuit de vendredi à samedi.

Plusieurs sentences. Delphine Pinto, accusée du meurtre de son époux, Jean-Christophe Piel, a été condamnée par la cour d'assises spéciale de l'Oise à 30 ans de prison dans la nuit de vendredi à samedi. Pour rappel, la mort de ce kinésithérapeute de 41 ans remonte à 2021.

Jugé au côté de Delphine Pinto, Yassine Zekri a été déclaré coupable d'avoir tué Jean-Christophe Piel sur commande, d'une balle dans la nuque. Il a également écopé de 30 ans de réclusion criminelle, mais avec une peine de sûreté des deux tiers.

Deux jours avant le verdict, l'avocat général avait requis la perpétuité pour le duo qui réfutait ces accusations, avec une peine de sûreté de 22 ans pour chacun. «Je n'ai rien à voir avec le décès de Jean-Christophe», avait ainsi assuré la veuve dans ses dernières déclarations, vendredi, avant que la cour ne se retire pour délibérer.

Cette femme de 48 ans, décrite comme menaçante et manipulatrice par beaucoup de témoins au procès, avait toutefois reconnu mercredi avoir pu «souhaiter» la mort de son mari, avec qui elle était en instance de divorce, et le faire savoir à son amant.

Le fils de Delphine Pinto acquitté

Yassine Zekri avait lui aussi indiqué n'avoir «rien à voir» avec la mort de Jean-Christophe Piel. Trois autres personnes étaient également jugées depuis le 29 mai. Un amant de Delphine Pinto a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle, deux ans de moins que les réquisitions, pour avoir sciemment facilité le meurtre.

Un autre homme, reconnu coupable d'avoir fourni l'arme du crime et en état de récidive légale, a écopé de 10 ans, soit quatre ans de moins que la demande de l'avocat général.

Poursuivi pour avoir été mis dans la confidence du plan meurtrier, le fils de Delphine Pinto, né d'une précédente union, a été acquitté, alors que l'avocat général avait requis quatre ans ferme à son encontre.

Accusé d’agressions sexuelles

Une semaine avant son meurtre, Jean-Christophe Piel avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu par rapport à de lourdes accusations, portées contre lui par sa femme, de violences envers elle et d'agression sexuelle sur l'une de leurs deux petites filles.

Il était également accusé d'agressions sexuelles par deux des trois autres enfants de Delphine Pinto, tous nés d'une précédente relation mais qu'il avait adoptés.

Sa mort avait entraîné l'extinction des poursuites dans ce dossier. Selon le parquet, la procédure n'avait alors pas permis d'établir «des charges suffisantes».