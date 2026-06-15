A la suite du décès de Lyhanna, une enquête administrative avait été ouverte par les ministres Gérald Darmanin et Laurent Nuñez concernant les éventuels dysfonctionnements dans le traitement des plaintes visant Jérôme Barella. Les résultats de celle-ci sont rendus publics ce lundi 22 juin.

Des investigations tant attendues. Le 3 juin dernier, soit à la veille de la découverte du corps sans vie de la jeune Lyhanna dans un silo agricole du Gers, les ministres de la Justice Gérald Darmanin et de l’Intérieur Laurent Nuñez avaient diligenté conjointement une enquête administrative afin d’identifier d’éventuels «dysfonctionnements» dans le traitement des plaintes et signalements ayant visé le principal suspect dans la mort de la jeune fille de 11 ans Jérôme Barella.

Certaines plaintes avaient été classées sans suite. Une autre, déposée en août 2025 par la mère de Rosa, une enfant de 10 ans ayant dénoncé des viols répétés de cet homme, n'avait pas été suivie d'actes d'enquête suffisamment rapides. Il n'avait été ni entendu, ni placé en garde à vue.

Cette enquête avait en effet été confiée aux Inspections générales de la justice, de la gendarmerie et de l’éducation. Les résultats de ces investigations sont rendus publics ce lundi 22 juin. La veille, l’AFP avait appris de sources concordantes que ces rapports ont confirmé des «dysfonctionnement» et des «erreurs individuelles» dans le traitement d’une plainte pour viols déposée par la mère de la petite Rosa en août 2025 et visant Jérôme Barella.

Les rapports ne comportent pas vraiment de révélations mais permettent, selon ces sources, de comprendre l'enchaînement des faits sur le traitement de cette plainte. Ils permettent «de comprendre l'incompréhensible», a résumé laconiquement l'une d'elles.

La Tribune Dimanche et Le Parisien ont fait état de ce même constat établi par les inspections qui évoquent des défaillances graves et des erreurs individuelles mais ne mettent pas en exergue un manque de moyens.

L'ADN de Jérôme Barella retrouvé sur le corps de Lyhanna

Lors d'une interview accordée au JT de 13h le 15 juin dernier, Emmanuel Macron s’est dit prêt à aller plus loin dans la lutte contre les violences sur les enfants, assurant que des moyens supplémentaires pour la justice ou les enquêteurs seraient déployés «là ou là», si nécessaire.

🔴 Affaire Lyhanna : "On pourra voir avec toutes les associations engagées qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour protéger nos enfants", @EmmanuelMacron



📺 Emmanuel Macron répond à @mslacarrau pour #LE13H de @TF1pic.twitter.com/TPhxq09p2E — TF1Info (@TF1Info) June 15, 2026

Sur la base de cette enquête administrative, «on pourra voir aussi avec toutes les associations qui sont engagées, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour protéger nos enfants ? Qu'est-ce qui n'est pas encore assez fort ? Qu'est-ce qui n'est pas encore assez radical ? Où est-ce qu'on doit développer des unités d'écoute dans nos hôpitaux pour que ça marche encore mieux, des salles Mélanie dans nos commissariats, nos gendarmeries, où est-ce qu'il manque peut-être des moyens là où là», a déclaré le chef de l’État sur TF1.

La veille, soit dimanche 14 juin, Emmanuel Macron s’était entretenu «longuement» avec les parents de la jeune Lyhanna, en présence de son épouse Brigitte. Il y a quelques jours, devant ses ministres, le chef de l’Etat s’était déjà exprimé sur ce drame, pointant des «dysfonctionnements manifestes» des services publics et appelant le gouvernement à ne pas agir avec «démagogie» ou «précipitation». «On ne répond pas à un drame par des cris», avait-il jugé.

Pour rappel, d'après une source proche du dossier à l'AFP, Lyhanna a été violée. Dans un communiqué publié ce vendredi 19 juin, le parquet d'Agen a confirmé que l'ADN de Jérôme Barella a été retrouvé sur le corps de la collégienne de 11 ans. Le procureur de la République, Olivier Naboulet, a toutefois appelé à «demeurer prudent sur les conclusions à tirer de cette constatation dans la mesure où le rapport définitif d'autopsie» ne doit être remis que «dans le courant de la semaine prochaine».