Octogénaire tuée au Grau-du-Roi : suspect en garde à vue, «importantes lésions sur le corps» de la victime... Où en est l'enquête ?

A la suite du meurtre de l’octogénaire jeudi 11 juin dernier à Grau-le-Roi, un suspect a été placé en garde à vue ce mardi 16 juin, a confirmé la procureure de la République de Nîmes sans en dire davantage.

Atroce. Quelques jours après l’effroyable meurtre d’une femme de 86 ans, dont le corps a été retrouvé la semaine dernière à proximité d’un étang et d’un camping dans la station balnéaire du Grau-du-Roi dans le Gard, un suspect a été placé en garde à vue, a confirmé Cécile Gensac, procureure de la République de Nîmes ce mardi soir, ajoutant qu’«en l’état, pas d’autres informations fiabilisées à 20h24».

Vendredi 12 juin dernier, la magistrate avait fait savoir dans un communiqué que «les premières investigations orientent vers une thèse criminelle». La section de recherches de la gendarmerie du Gard ainsi que la compagnie de gendarmerie de Vauvert avaient été saisies de l’enquête, ouverte pour meurtre et conduite sous la direction du parquet de Nîmes.

D’après une source proche de l’enquête à l’AFP, la victime résidait dans un camping proche de la plage de l’Espiguette, l’une des plus connues de la région. Selon nos confrères de France 3, le suspect serait «passé aux aveux».

Toujours selon cette même source, «les médecins légistes ont relevé d'importantes lésions sur le corps de la victime. Elles témoignent de l'extrême violence de l'agression».