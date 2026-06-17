Pédocriminalité : piégé par un youtubeur, un père de famille de 43 ans remis en liberté après sa garde à vue

Début juin 2026, un homme âgé d’une quarantaine d’années a été placé en garde à vue dans le Val-d’Oise après avoir été piégé par un youtubeur se faisant passer pour une jeune fille de 14 ans grâce à l’intelligence artificielle. L’individu est finalement ressorti libre à l’issue de 36 heures de garde à vue, a appris CNEWS.

La police à l'action. Au cours des derniers mois, plusieurs dossiers relatifs à des infractions sexuelles commises sur des mineurs ont occupé une place prépondérante dans l’actualité nationale, notamment à la suite de l’affaire Lyhanna et des défaillances relevées dans le traitement du dossier Jérôme Barella, des plaintes pour viols déposées à l’encontre du quadragénaire ayant été classées sans suite sans l’audition du principal suspect.

Dans ce cadre, une autre affaire, dont CNEWS a pris connaissance, a récemment été mise au jour. Selon nos informations, provenant de sources policières, un homme âgé de 43 ans a été placé en garde à vue dimanche 7 juin dernier à Ermont, dans le Val-d’Oise. Ce qui est reproché au quadragénaire : une discussion en visio qu’il a tenue sur un réseau social avec une mineure de 14 ans créée par l’intelligence artificielle et gérée par un youtubeur ayant déjà permis de piéger un ancien dirigeant sportif.

Tout a commencé au cours du mois de mai. L’individu, père de deux enfants, pensait en réalité discuter avec la mineure sur le réseau social via la caméra. Au premier abord, l’homme ne présentait rien de particulier. Il fumait sa cigarette durant le direct. Néanmoins, soudainement, la conversation a pris une autre tournure lorsque le mis en cause a commencé à poser des questions plus intimes et pouvant avoir une connotation sexuelle. Des interrogations qui ont conduit le youtubeur, suivi par plus de 125.000 abonnés, à interrompre immédiatement son direct.

Le 7 juin au soir, l’homme en question s’est présenté de lui-même au commissariat de police. Entendu par les policiers, l’homme a indiqué qu’un ami l’avait incité à se dénoncer après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux. S’il affirmait ne plus se rappeler des propos exacts qu’il avait tenus, il a toutefois reconnu les faits, ce qui a conduit à son placement en garde à vue.

Le suspect a reconnu les faits en garde à vue

Toujours selon notre source policière, l’homme venait de perdre son emploi. Il avait en réalité envoyé un message à caractère sexuel à deux collègues. Un comportement, dénoncé par les intéressées, qui lui a valu un licenciement.

Le parquet de Pontoise a, de son côté, ordonné une perquisition au domicile de l’individu, le but de celle-ci étant de rechercher des images pédopornographiques ou tout autre élément utile à l’enquête. Dans le même temps, un examen médical a confirmé que l’état de santé du suspect était compatible avec une garde à vue.

A cours de cette perquisition, qui s’est déroulée sans incident le 8 juin au matin, un téléphone portable et un ordinateur ont été saisis par les enquêteurs. Lors de cette même garde à vue, l’individu a été auditionné par les policiers. Il a expliqué avoir un «très vague souvenir de la discussion» qu’il avait tenue avec la mineure, reconnaissant toutefois s’être masturbé et avoir demandé à son interlocutrice, lors d’un second appel vidéo, si elle voulait bien le regarder. Il a également dit avoir fait ces propositions sexuelles tout en sachant que son interlocutrice, générée par l’IA, était mineure, plaidant pour «un coup de folie».

Une remise en liberté à l'issue de 36 heures de garde à vue

Le quadragénaire a fait état de problèmes personnels depuis quelque temps. Il a toutefois affirmé que c’était la première fois qu’il formulait ce type de proposition à une personne mineure. A l’issue de cette audition, la garde à vue du mis en cause a été prolongée de 24 heures supplémentaires.

De plus, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Celle-ci n’a rien révélé, ni d’éléments cliniques en faveur d’un trouble du jugement au moment des faits, ni d’éléments montrant une dangerosité au sens psychiatrique.

Mardi 9 juin, le parquet de Pontoise a autorisé la levée de la garde à vue et la remise en liberté du suspect. Ce dernier a finalement été libéré sans qu’aucune décision ne soit prise par le ministère public concernant l’action publique. Contacté par nos soins afin d’obtenir des explications, le parquet de Pontoise était injoignable. Dans le même temps, les investigations doivent se poursuivre.