Drôme : un jeune homme tué à la kalachnikov, trois personnes, dont deux mineurs, interpellées

Un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été tué à l’arme à feu ce vendredi 19 juin au soir à Valence, dans la Drôme. Trois personnes, dont deux mineurs, ont été interpellées.

Un drame de plus dans ce département. Ce vendredi 19 juin au soir, un homme d’une vingtaine d’années a été tué à l’arme à feu à Valence, dans la Drôme, a fait savoir le procureur de la République Laurent de Caigny ce samedi à l’AFP. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h dans le quartier du Plan.

Grièvement blessée par les «tirs d’arme à feu de type kalachnikov», la victime a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée. D’après une source policière à l’agence de presse, trois personnes ont été interpellées à la suite de ces faits.

Il s’agit de deux mineurs de 17 ans et d’un majeur, dont l’âge n’a pas été divulgué. L’un des mis en cause était porteur d’une arme à feu. Selon le procureur de la République de Valence, les trois individus sont connus de la justice comme de «petits délinquants».

Ce meurtre pourrait s’inscrire dans le cadre d’un règlement de comptes lié au narcotrafic. La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Drôme-Ardèche a été saisie de l'enquête ouverte pour «meurtre en bande organisée» et «association de malfaiteurs».