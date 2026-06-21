Ardèche : une rixe fait 5 blessés lors d’un bal organisé cette nuit à Sarras

Une rixe impliquant une vingtaine de jeunes a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche lors du bal de la vogue de Sarras (Ardèche), faisant 5 blessés dont 4 légers. La dernière journée de fête prévue ce dimanche a été annulée par les organisateurs.

Une scène de violence qui a conduit les responsables à annuler la dernière journée des festivités. Une rixe impliquant une vingtaine de jeunes a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche lors du bal de la vogue de Sarras (Ardèche). Au total, 5 personnes ont été blessées lors de cet incident.

«Les événements se sont déroulés sur la place Jean-Moulin. Une vingtaine de jeunes originaires de Saint-Uze, Tournon-sur-Rhône et Valence sont arrivés à la vogue organisée par le club de football du village. Ils ont mis le bordel, en lançant les tables sur les gens. Pour le moment, nous déplorons cinq blessés dont quatre légers, qui ont été transportés à l’hôpital. Le cinquième a une fracture du bras», a résumé le maire de la commune, Philippe Mondon, pour Le Dauphiné Libéré.

«Je n’avais jamais vu ça en 40 ans à Sarras»

«La vogue a démarré vendredi 19 juin et devait se terminer ce dimanche 21 juin. Au vu des circonstances, la dernière journée est annulée. Je suis maire depuis 6 mois mais je vis depuis 40 ans à Sarras, et je n’avais jamais vu ça. Les gens présents à la vogue ont eu très peur», a précisé le premier édile.

Bien que plusieurs brigades de gendarmes aient été déployées sur place, aucun suspect n’a été interpellé pour l’heure. Une enquête a été ouverte puis confiée aux gendarmes de la communauté de brigades d’Annonay.