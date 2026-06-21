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Dordogne : un adolescent de 17 ans meurt noyé lors d'une baignade en rivière

Le jeune homme a été emporté dans un courant, selon les pompiers. [(Photo d'illustration) Frédéric Moreau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

En Dordogne, un jeune adolescent de 17 ans s’est noyé ce samedi soir dans la rivière. Il s’était baigné à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt avant d’être emporté par le courant. 

Triste nouvelle. Ce samedi 20 juin au soir, un adolescent de 17 ans a perdu la vie après s’être noyé dans la rivière Dordogne, dans le sud du département du même nom, ont fait savoir les pompiers ce dimanche matin. 

La victime était partie se baigner aux alentours de 20h à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, située à quelques kilomètres de Bergerac. Dans cette commune, les températures dépassent régulièrement les 35 °C depuis mercredi dernier. Malheureusement, le jeune homme a été emporté par le courant, selon les secours.

Ce même département est actuellement placé en vigilance rouge canicule. 

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«Les températures exceptionnellement élevées attendues ces prochains jours peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, y compris chez les personnes en bonne santé», a écrit la préfecture de la Dordogne, conseillant les habitants de boire régulièrement de l’eau, même sans avoir soif, de limiter leurs déplacements et leurs activités physiques aux heures les plus chaudes et de se rafraîchir plusieurs fois par jour. 

DordogneCaniculeFaits diversnoyade

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